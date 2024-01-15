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「小小消防宣導員」活動 張善政：3年完成在校防災訓練

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
張善政和師生一起進入地震體驗車，感受從一級到七級地震的震度。記者周嘉茹／攝影
張善政和師生一起進入地震體驗車，感受從一級到七級地震的震度。記者周嘉茹／攝影

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桃園市消防局今上午在桃園區中山國小舉行「小小消防宣導員」消防體驗活動，桃園市長張善政今上午前往出席親自體驗，表示希望桃園在3年內能全面完成在校辦理防災體驗活動，讓學生不僅學會如何保護自己，還能引導家人進行正確的避難。

張善政表示，受日本辦理防災訓練的經驗啟發，從今年開始將在桃園所有小學推行地震、火災的防災訓練，並分三年逐步推行，今以中山國小為首站，希望桃園也能透過在校辦理防災體驗活動，讓學生學習正確防災知識及觀念，降低災害可能帶來的損害。

今現場設置多個防災體驗活動，包括「風火專家，風火無情」、「地震專家 ，震天動地」、「救護專家，妙手回春」及「應變專家，即刻求生」等4大關卡，過程中張善政也親自體驗，從背後環抱住消防員，現場演練哈姆立克法，並和小朋友及老師一起進入地震體驗車，感受從一級到七級地震的震度。

張善政談到，希望參與體驗的孩子們能夠牢記災害逃生技能，不管將來在家裡、戶外或公共場所發生災害時，都能正確地做出應對，並且能將所學帶回家中，讓家人知道如何躲避災難。

消防局長龔永信表示，桃園火災發生件數為六都最低，在去年施政滿意度調查中，「公共安全與消防」這項指標也是六都第一，但防災觀念建立是長遠大計，除今天小小消防宣導營體驗以外，未來將持續推動暑期消防營，提升校園合格檢修申報等策略，使桃園市校園及居住環境更加安全、宜居。

桃園市消防局今上午在桃園區中山國小舉行「小小消防宣導員」消防體驗活動，桃園市長張善政今上午前往出席親自體驗。記者周嘉茹／攝影
桃園市消防局今上午在桃園區中山國小舉行「小小消防宣導員」消防體驗活動，桃園市長張善政今上午前往出席親自體驗。記者周嘉茹／攝影
張善政從背後環抱住消防員，現場演練哈姆立克法。記者周嘉茹／攝影
張善政從背後環抱住消防員，現場演練哈姆立克法。記者周嘉茹／攝影

地震 張善政

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