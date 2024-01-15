桃園春節今年初四就收垃圾「這3天」停收要注意

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農曆春節即將到來，桃園市環保局今天宣布，2月7日、8日小年夜將依原時段正常清運，9日除夕上午上午9點起收運，大年初一到初三停收垃圾，13日初四、14日初五則恢復，清潔隊員並自上午9點起出勤加強垃圾收運。

另，今年基北北桃生活圈同步於初四開始垃圾收運，14日初五（周三）雖為桃園市清潔隊員休息日，但考量到隔日為許多民眾上班日，為擴大服務，清潔隊員初五也會出勤加強清運。

環保局長陳世偉表示，農曆年前環境清潔周自2月2日開始到2月8日，呼籲民眾趁著年前環境清潔週期間，與清潔隊員及環保志工，共同整理清掃鄰里家園，大掃除期間若有不用的點香器、卡式爐瓦斯罐等，務必排空瓦斯後直接交給資源回收車，避免因擠壓引發火災。

環境管理處長張書豪提醒，在初一到初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，任意丟棄將違反廢棄物清理法，面臨最高6000元罰款；各區清潔中隊即日起也將加派人力處理大型廢棄物或家具，民眾若有大型廢棄物清運需求，可與在地清潔隊申請，並依約定時間搬到指定地點交付清潔人員，登記時間至2月6日下午5點截止。