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數大便是美 苗栗縣80公頃花團錦簇迎賓
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苗栗縣政府與鄉鎮公所、農會合作，在南庄鄉、公館鄉、西湖鄉，及通霄鎮種植大波斯菊、向日葵景觀花田約80公頃，可以花開持續到春節以後，數大便是美，縣府歡迎民眾賞花順遊苗栗。
總統立委選舉落幕，縣府邀遊客走到戶外賞花放鬆心情，縣府農業處、文化觀光局統計全縣花田賞花專區，目前在南庄鄉縣道124乙線沿線約40公頃，縣道126線高鐵苗栗站附近30公頃，通霄鎮城北里高鐵橋下約5公頃，公館鄉縣道119甲線2公頃，及西湖鄉飛龍大橋附近、二高橋下一帶2公頃。
農業處長陳樹義指出，花田種植大波斯菊、向日葵、百日草、萬壽菊等為主，目前大波斯菊已經盛開，向日葵會陸續登場，花期可以持續到春節後，民眾賞花後，124乙線可以到南庄老街、向天湖及鹿場等景點，126線順遊好望角、過港隧道，及通霄鎮白沙屯拱天宮，都不錯的選擇。
公館鄉農會總幹事古雪雲說，119甲線的「花田一路」，今年在客屬大橋附近種植大波斯菊2公頃，銅鑼鄉端的119線環保公園的炮仗花，目前僅開2成左右，而在公館鄉尖山村國道1號沿線種植500公尺的炮仗花，花開約5成，橘色繽紛花海美不勝收。
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