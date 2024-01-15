數大便是美 苗栗縣80公頃花團錦簇迎賓

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

苗栗縣政府與鄉鎮公所、農會合作，在南庄鄉、公館鄉、西湖鄉，及通霄鎮種植大波斯菊、向日葵景觀花田約80公頃，可以花開持續到春節以後，數大便是美，縣府歡迎民眾賞花順遊苗栗。

總統立委選舉落幕，縣府邀遊客走到戶外賞花放鬆心情，縣府農業處、文化觀光局統計全縣花田賞花專區，目前在南庄鄉縣道124乙線沿線約40公頃，縣道126線高鐵苗栗站附近30公頃，通霄鎮城北里高鐵橋下約5公頃，公館鄉縣道119甲線2公頃，及西湖鄉飛龍大橋附近、二高橋下一帶2公頃。

農業處長陳樹義指出，花田種植大波斯菊、向日葵、百日草、萬壽菊等為主，目前大波斯菊已經盛開，向日葵會陸續登場，花期可以持續到春節後，民眾賞花後，124乙線可以到南庄老街、向天湖及鹿場等景點，126線順遊好望角、過港隧道，及通霄鎮白沙屯拱天宮，都不錯的選擇。