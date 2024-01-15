佛光山桃園講堂 贈10萬杯臘八粥

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

佛光山桃園講堂連續16年分享臘八粥與民眾結緣，昨與桃園區公所等單位舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」系列活動，安排義剪、義診及明華園歌仔戲演出，吸引萬人參加；住持覺元法師說，農曆12月初八是佛陀成道紀念日，活動將分享10萬杯臘八粥讓佛陀的慈愛遍布各地。

佛光山桃園講堂又名佛寶寺，信眾遍布桃園各地，除了昨天分享上萬杯臘八粥，今天也將分別前往桃園市各政府部門單位和學校，分贈臘八粥及春聯，祝福市民未來一年平安健康。

桃園信合社理事長蘇家明表示，過幾天就是佛陀得道的日子，昨天桃園講堂舉辦推廣活動，讓市民一起享用臘八粥，今年土地公文教基金會也特邀明華園戲劇團展演「猩猩膽」，為活動進行壓軸演出，希望今年疫情遠離，大家可以更平安、健康、幸福快樂。

農曆12月初八也是法寶節，佛光山桃園講堂以寒冬送暖臘八粥結緣慶祝、分享佛陀慈愛，佛光山住持心保和尚表示，只要不生煩惱，就不用去滅煩惱，沒有煩惱，人的身心就會自在，身心自在自然能感受到佛陀的慈悲智慧。

桃園市副市長蘇俊賓表示，佛光山因會眾逐年增多，空間不敷使用，未來將在文中路土地建設新弘法基地，在土地開發工作上，市府將秉持一棒接一棒的合作精神努力完成。