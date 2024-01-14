慶祝法寶節 桃園佛光山送10萬杯臘八粥結緣

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市桃園區公所、佛光山桃園講堂今起舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」系列活動，不只送出10萬杯臘八粥，還有義剪、義診及明華園歌仔戲演出，吸引破萬人參與。佛光山桃園講堂住持覺元法師表示，希望把佛陀的慈愛遍布到各地，並讓參加活動的民眾喝碗熱騰騰的臘八粥，和親友共享祝福。

農曆12月初八是佛陀成道紀念日，為紀念這一天，每逢時近農曆12月初八，佛光山各道場都會分贈臘八粥，推廣慈悲關懷的力量。今年桃園活動在光山桃園新弘法基地舉行，更首度擴大舉辦，現場準備上萬杯臘八粥供眾，下午還邀請明華園歌仔戲表演，吸引許多民眾攜家帶眷參與。

覺元法師表示，佛光山桃園講堂自2009年起，每年都會準備臘八粥，與在地政府機關、團體及弱勢族群等單位結緣，迄今已16年，估計今天現場也有破萬人參加，明天佛光山將分別前往桃園地區各政府部門單位、學校，分贈臘八粥及新春春聯，期許桃園市民未來一年平安健康。

桃園市副市長蘇俊賓致詞表示，去年佛光人在中元普渡前夕，捐贈市值逾30萬的白米、麵條、醬油等民生物資關懷弱勢家庭，他特別表達深深感謝；佛光山因會眾逐年增多，空間不敷使用，未來將在文中路土地建設新的弘法基地，在土地的開發工作上，市府秉持一棒接一棒的合作精神，共同努力將程序完備。