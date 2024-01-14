桃園山豬湖生態親水園區美景吸睛 春節前園區擴大開放
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
桃園市大溪區山豬湖生態親水園區第1期18公頃兩年前開園，每年逾20萬人入園，市府進行第2期的10公頃的山林與濱溪軸新近已完工，園區荷池、小湖山上倒影漂亮，遊客可親水，市府水務局今天下午表示，該親水園區1、2期28公頃將在市長張善政2月初會勘後，預計農曆春節前擴大開放，讓遊客親水和生態旅遊。
市府水務局表示，大溪區大漢溪畔的山豬湖，早年是非法占用的私人主題樂園，之後乏人管理閒置、人工水池髒亂市政府兩年前規畫山豬湖生態親水園區，分第1、2期工程建設施工，第1期面積18公頃建做環場步道、連外道路、清除園區廢棄物，營造親水生態環境，加上串連中庄調整池和瑞興濕地，每年遊客入園超過20萬人次，成為不少遊客喜愛秘境。
山豬湖生態親水園區第2期工程，市政府斥資7500萬元，以山河為主軸，規畫山林、濱溪2大軸帶，山林帶與崖線結合，採用循環經濟理念，維持自然景觀和減碳；濱溪帶引入鄰近永福溪溪水，打造長達600公尺生態河道，還原河道、渡口記憶，復育原生鰟鮍、田蚌基地，未來與環保局監控水質，結合大溪木藝生態博物館導覽，推動桃園觀光旅遊美景。
市議員李柏坊表示，大漢溪旁山豬湖生態親水園區1期完工開放後，與中庄觀光景點，長期假日停車位不足及塞車，成為阻礙地觀光發展的嚴重問題，他建議，市府應找到配套措施，利用在中庄調整池及中庄吊橋底下空地，闢建停車場，提升遊客造訪意願。
市府水務局長劉振宇表示，山豬湖生態親水園區採用低衝擊設計，其中1期開放後，現在非假日都吸引好幾千人造訪，每月辦理1、2次生態導覽都爆滿，2期完工後的永福溪可引水入園區、靠近中庄吊橋做水道，開闢親水設施，荷花池及小湖漂亮，小池原生魚類及老渡口石墩、船石，歷史文化軌跡是很好的生態教育場所，1、2期共28公頃園區預定農曆春節前擴大開放，提供遊客遊玩覽勝。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言