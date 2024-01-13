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桃園鶯歌「5005」停駛 桃園交通局推在地「265」公車銜接

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局試辦公車路線「265」接續公路局「5005」路線運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局試辦公車路線「265」接續公路局「5005」路線運行。圖／桃園市交通局提供

交通部公路局轄管公車路線「5005桃園-鶯歌(經尖山)」預計14日停駛，桃園市政府考量民眾往返桃園、新北通勤需求，15日試辦「265桃園-鶯歌火車站」接續行駛，由桃園客運營運，3個月試辦服期滿視成效檢討需求。

桃園市交通局長張新福表示，「265」將「5005」發車點改至桃園巨蛋，路線改行萬壽路二段、復興路、民族路、建國路、福吉三街、大林路和桃鶯路，其餘行經路線與原「5005」一致，擴大服務欲前往龜山工業區、新北鶯歌地區民眾，試辦期間以2輛甲類大客車每日14班次運行。

交通局提醒，本路線為循環線，往程自桃園巨蛋發車至終點站鶯歌火車站後直接返程，故返程無固定發車時間，實際發車資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)查詢。收費方式同市區公車採里程計費，適用TPASS基北北桃、桃竹竹苗、桃竹竹月票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一及第2趟優惠18元，以及市民卡敬老愛心卡800點補助，新北市敬老愛心卡也在搭乘補助範圍。

桃園 火車站

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