快訊

笑死！搭機搭船趕投票不稀奇 他竟然騎馬去投票原因曝

投票亂象多！截至中午全台選務發生68件違序違法案件

誇張！蘆洲男夾帶三張選票離開…人不見警急找查辦

總統立委大選 桃園市部分投票所上午現人潮

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
好天氣，桃園市上午出現投票人潮，圖為慈文國小門口進出投票的人潮。記者鄭國樑／攝影
好天氣，桃園市上午出現投票人潮，圖為慈文國小門口進出投票的人潮。記者鄭國樑／攝影

桃園市選委會今天辦理總統、立委選舉投開票，預估至中午投票率可以達4成，有的投票所甚至超過4成，不過這次總統投票率能否超越2020年74.42%，仍需觀察。選委會表示這次大選有總統、立委、政黨3種票，沒綁公投相對單純，所有投開票統計作業應該會比2020年的大選單純。

市選委會和各區公所選務中心的選務委員上午分別到部分投開票所，了解選務工作運作是否順利，受好天氣影響，上午10點半前不少投開票所出現民眾踴躍的畫面，預估有的投開票所中午投票率可達4成。

依據中選會資料庫統計，2020年總統選舉桃園市投票率為74.42%，2022市長選舉投票率59.46%，預估下午4點前還會出現投票高峰，今天總統投票率是否能創新高，市選委會認為仍需觀察。

另外，依據中選會公告，第16任總統副總統選舉桃園市選舉人數為188萬2592名（含返國行使選舉權105名），桃園6個區域立委與平地原住民、山地原住民立委的選舉人人數合計187萬2375名；這次選舉共設1384個投開票所，比2020年大選多142個，投開票所最多的行政區是中壢263個。

投票率 桃園

延伸閱讀

「全台最大鎮」草屯第一大里 投票現人龍

台灣大選引世界關注！登多家外媒首頁 BBC還開不斷更新

高雄前鎮高中2件違反選罷法 男拍照留證、老婦撕選票

台東某投開票所設在國小「廚房」 就連劉櫂豪也來投票

相關新聞

桃園鶯歌「5005」停駛 桃園交通局推在地「265」公車銜接

交通部公路局轄管公車路線「5005桃園-鶯歌(經尖山)」預計14日停駛，桃園市政府考量民眾往返桃園、新北通勤需求，15日...

總統立委大選 桃園市部分投票所上午現人潮

桃園市選委會今天辦理總統、立委選舉投開票，預估至中午投票率可以達4成，有的投票所甚至超過4成，不過這次總統投票率能否超越...

天氣晴投票人潮一波波 新竹市截至中午投票率達4成3

今天是總統立委大選投票日，新竹市天氣晴朗，轄內356處投開票所陸續湧入投票人潮，新竹市選委會截至中午12點10分最新統計...

即時掌握成長情形 竹市推「兒童發展線上篩檢」服務

去年底竹市未滿7歲以下的兒童人口有2萬8685人，進入早期療育通報轉介中心服務的發展遲緩（含疑似）兒童有1091人，佔全...

新竹市府報喜 關埔獲民間捐建2座人行空橋

新竹市關埔地區為竹科重要門戶，市長高虹安推動空橋建設，去年科管局專案補助1.19億元興建。新竹市政府昨天報喜，指竹市都更...

提升竹科交通 竹43線拓寬二期完工通車

因應竹科擴張及台積電在寶山設廠帶來的交通車流成長問題，新竹縣政府規畫拓寬連接竹科及寶山的鄉道竹43線（三峰路），昨二期工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。