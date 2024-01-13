總統立委大選 桃園市部分投票所上午現人潮
桃園市選委會今天辦理總統、立委選舉投開票，預估至中午投票率可以達4成，有的投票所甚至超過4成，不過這次總統投票率能否超越2020年74.42%，仍需觀察。選委會表示這次大選有總統、立委、政黨3種票，沒綁公投相對單純，所有投開票統計作業應該會比2020年的大選單純。
市選委會和各區公所選務中心的選務委員上午分別到部分投開票所，了解選務工作運作是否順利，受好天氣影響，上午10點半前不少投開票所出現民眾踴躍的畫面，預估有的投開票所中午投票率可達4成。
依據中選會資料庫統計，2020年總統選舉桃園市投票率為74.42%，2022市長選舉投票率59.46%，預估下午4點前還會出現投票高峰，今天總統投票率是否能創新高，市選委會認為仍需觀察。
另外，依據中選會公告，第16任總統副總統選舉桃園市選舉人數為188萬2592名（含返國行使選舉權105名），桃園6個區域立委與平地原住民、山地原住民立委的選舉人人數合計187萬2375名；這次選舉共設1384個投開票所，比2020年大選多142個，投開票所最多的行政區是中壢263個。
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