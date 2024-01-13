天氣晴投票人潮一波波 新竹市截至中午投票率達4成3

今天是總統立委大選投票日，新竹市天氣晴朗，轄內356處投開票所陸續湧入投票人潮，新竹市選委會截至中午12點10分最新統計，投票率達到43.8％。相比2022年新竹市長選舉截至中午投票率35.82%多出近一成，地方預估今天整體投票率能有七成五。

新竹市投開票所今天早上8點開始陸續有民眾帶著投票單、身分證與印章來投票，記者實地觀察民富國小投開票所，投票人潮陸續前來，各年齡層選民都有，有的年輕爸媽帶著小孩來投票，也有的是高齡長者坐輪椅由親友陪同前來，秩序順暢未大排長龍。

新竹市前三次總統大選投票率落在六成到七成多，分別為2012年投票率75%、2016年投票率68%、2020年投票率76%。而最近一次縣市長選舉，2022年當天新竹市截至中午12點投票率35.82%、下午2點投票率49.33%，最後的總投票率為62.94%。