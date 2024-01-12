石虎離我們好近！今年第二起 苗栗市郊又見石虎路殺

石虎離我們好近！苗栗縣昨晚發生今年第二起石虎路殺憾事，通報地點位在苗栗市近郊西山邊緣的文發路上，距離縣府不到2公里；縣府農業處表示，已將死亡石虎個體帶回並送往生物多樣性研究所，因發現即時，個體保留完整，將可保留遺傳基因延續其生命價值。

縣政府農業處昨晚間10點接獲民眾通報，在苗29線（文發路）5.5K往苗栗市方向發現石虎屍體，經獸醫師檢查為3.9公斤的成年公石虎，頭部遭受撞擊致死；據通報人說，這是他經常行經的道路，之前曾發現過貓屍體通報1999，沒想到這次竟然是石虎。

農業處表示，這是苗栗今年第二起石虎路殺，第一起是1月3日在台6線往東4.1公里往後龍路段，1隻成年母石虎遭輾壓死亡。兩起路殺地點，分別位在苗栗市郊西山邊緣的南北側道路，緊鄰後龍溪南岸丘陵地區，可說是石虎出沒熱區，而昨晚這隻石虎路殺的位置，距離苗栗縣政府不到2公里。

縣府農業處臉書官網稍早也發文表達「很難過發生這樣的憾事！」將儘速安排專家、工務處、警察局及公所等相關單位現勘，研議道路改善規畫事宜，避免憾事再次發生，並請用路人夜間行駛山區放慢速度，保護動物也保護自己。