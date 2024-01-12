竹市投開票所356處 選委會籲明天別助選 違者罰200萬元

明天就是總統立委大選投票日，新竹市選舉人數35萬9431人，比2020年大選要多1萬4086人，投開票所也從344處增加至356處。新竹市選委會近日積極籌備選務工作，今天視察各投開票所點驗算選票作業，並提醒民眾，明天投票日凌晨起不得透過任何方式替候選人助選，違者最高可處200萬元，並得按次連續處罰。

新竹市選委會指出，第十六任總統副總統及總統副總統選舉，新竹市選舉人數有35萬9431人，返國行使選舉權人數34人。第十一屆立法委員選舉部分，立委不分區選舉人數35萬9850人、區域立委選舉人數35萬4646人，新竹市平地原住民選舉人數1528人、山地原住民選舉人數1477人。

明天就是投票日，新竹市選委會指出，選票已經在前天印製完成，並於昨天運至3區公所，選委會主任委員張治祥、監察小組召集人謝傳崇今與選委會總幹事陳麗琪、三區選務中心主任及新竹市警察局長張素菱等選務人員到三區選務作業中心視察各投開票所主任管理員及主任監察員點驗算選票作業及各選前準備事宜。

張治祥特別提醒所有選務工作同仁務必依法行政，秉持公平公正原則，小心謹慎，「達到零錯誤、零缺點」，將此次選舉工作圓滿順利達成。

新竹市選委會指出，依總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法規定，競選活動只到今天，今晚10點起，政黨及任何人不得從事公開競選或助選活動。但不妨礙居民生活或社會安寧活動，不在此限。

至於明天13日投票當日凌晨0時起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，或是在通訊軟體、社群網站轉發助選圖文，包括以手機簡訊、Facebook、LINE或其他社群媒體拉票都不行，違者最高可處200萬元，並得按次連續處罰。

市選委會再次呼籲選民，明天早上8時至下午4時攜帶「投票三寶」國民身分證、印章及投票通知單前往戶籍所在指定投開票所，投下您神聖的一票。若遺失投票通知單，可至中央選舉委員會https://2024.cec.gov.tw/查詢所轄投開票所地點，前往投票。