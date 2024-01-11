頭份中央路分隔島驚見「天坑」 縣府：已派員趕往處理

苗栗縣頭份市中央路的中央分隔島今天傳出發現「天坑」，縣議員陳光軒上午到現場量測，認為下方路基已被完全掏空；縣府工務處表明已接獲訊息，並派員趕往現場處理。

陳光軒上午11點在臉書PO文指出，他昨天和總統、立委候選人車隊掃街，途經頭份中央路559號附近時，由宣傳車居高往下一瞥驚見中央分隔島的燈桿有一個大洞，他馬上就請助理記下位置，今天早上和頭份市民代表邱義智一起到場檢視，經量測是一個長約2.3米、寬約1米，深度已無法用捲尺完整量測，估計至少是3米深的小天坑，很明顯路基已完全掏空。

他表示，這個位置因在道路中間，實在很擔心若遇到下雨，土石再度流失恐引起燈桿倒塌甚至有道路崩塌的疑慮，為求慎重已請頭份市公所盡快找到掏空主因並派工處置。

縣府工務處長古明弘表示，中央路整體規畫改善工程當初由縣府負責，保固期後將交由市公所管理維護，中央分隔島出現坑洞的情況