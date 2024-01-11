劉仁照批呂玉玲競選廣告施壓清潔隊 環保局：已做專案調查

選戰倒數2天，民進黨第5選區立委候選人劉仁照今開記者會批，同選區現任國民黨籍立委呂玉玲公然違反地方政府規定，四處違規懸掛選舉PP板，更影響行人安全，還特權施壓清潔隊，讓看板廠商將拆下的看板載走後再度施掛。呂玉玲競辦對此回應，選舉看板皆依照規定來懸掛，不要抹黑造謠。桃園環保局說，對於指證情事，目前已做專案調查，如涉及不符合規定情形後續將依相關規定辦理。

劉仁照批呂玉玲3點，首先為公然違反地方政府規定，四處違規懸掛選舉PP板，第2選舉PP板影響行人安全，第3特權施壓清潔隊，讓看板廠商堂而皇之進出平鎮清潔隊，將拆下的看板載走後再度施掛。

劉仁照表示，被拆下的選舉PP板應該被視為廢棄物處理，無法交還給當事者。但呂玉玲卻施壓清潔隊，讓廠商堂而皇之載走選舉PP板後再度施掛，根本就是借屍還魂的行為。

劉仁照現場也播放呂玉玲廠商公然耍特權把原本應視為廢棄物的違法廣告載走的影片，且一片PP版廣告含懸掛等成本要價300元，以呂玉玲懸掛的密集程度，至少有破萬片掛在平鎮龍潭各處，豪擲300多萬根本就是財大氣粗，有錢就任性。

呂玉玲競辦對此回應，相關選舉看板皆依照規定來懸掛，請不要抹黑造謠，用這種看圖編故事的負面攻擊手法，正面選舉、公正競爭，才是選舉正道。

桃園環保局說，去年12月公告「指定本市第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉競選廣告物設置地點」，開放316座公園周邊道路同側路燈桿，及競選辦事處及政黨辦公處為中心同側道路左右各30公尺以內可懸掛競選廣告物。

環保局表示，非於上開區域懸掛競選廣告物，經檢舉後將依規定拆除，統計至1月9日共拆除2975件違規競選廣告物。如有未符規定懸掛競選廣告物會先行拆除後，採一致性做法，輔導服務處應於正確地點懸掛。