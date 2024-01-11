竹市西大路地下道工程 遭疑棒球場案2.0

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，國民黨議員陳慶齡、民眾黨議員李國璋昨質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況，工程品質堪憂，猶如「新竹棒球場案2.0」，要求市府徹查釐清。市府回應，最快下周完成報告，會對外說明。

陳慶齡說，西大路地下道改善鋪完瀝青混凝土後，曾發生騎士自摔受傷，他深入調查發現，該案設計監造得標廠商雲開建築師事務所，將設計、監造等主要部分交由泰禹工程技術顧問公司履行，疑有違法借牌投標。

兩人也發現工程原為改善西大路地下道、光復路地下道，施工費用7532萬，雲開得標設計後，竟只剩西大路地下道，得標價維持7488萬，開工5天市府就同意追加預算，陸續追加至1億1千萬餘元；未完成變更設計就施作的工程項目金額達3300萬，還沒議價就施作，不符工程採購程序；廠商也疑未按圖施工，道路表面摩擦力降低，恐衍生通行危險。

記者昨晚致電新竹市建築公會網頁提供的雲開建築師事務所電話，對方表示事務所已搬離很久，雲開臉書粉專的電話則為空號。

市長高虹安責成政風處調查，目前委託專業技師公會鑑定，最快下周應能完成報告，如確認違法也將查辦。