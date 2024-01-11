聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市西大路地下道工程 遭疑棒球場案2.0

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
總金額2.8億元的西大路（停七）立體停車場，因原廠商工程嚴重落後，市府去年12月15日主動與廠商解約。圖／竹市府提供
總金額2.8億元的西大路（停七）立體停車場，因原廠商工程嚴重落後，市府去年12月15日主動與廠商解約。圖／竹市府提供

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，國民黨議員陳慶齡、民眾黨議員李國璋昨質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況，工程品質堪憂，猶如「新竹棒球場案2.0」，要求市府徹查釐清。市府回應，最快下周完成報告，會對外說明。

陳慶齡說，西大路地下道改善鋪完瀝青混凝土後，曾發生騎士自摔受傷，他深入調查發現，該案設計監造得標廠商雲開建築師事務所，將設計、監造等主要部分交由泰禹工程技術顧問公司履行，疑有違法借牌投標。

兩人也發現工程原為改善西大路地下道、光復路地下道，施工費用7532萬，雲開得標設計後，竟只剩西大路地下道，得標價維持7488萬，開工5天市府就同意追加預算，陸續追加至1億1千萬餘元；未完成變更設計就施作的工程項目金額達3300萬，還沒議價就施作，不符工程採購程序；廠商也疑未按圖施工，道路表面摩擦力降低，恐衍生通行危險。

記者昨晚致電新竹市建築公會網頁提供的雲開建築師事務所電話，對方表示事務所已搬離很久，雲開臉書粉專的電話則為空號。

市長高虹安責成政風處調查，目前委託專業技師公會鑑定，最快下周應能完成報告，如確認違法也將查辦。

建築師 新竹

延伸閱讀

棒球場案2.0？藍白議員揭竹市西大路地下道標案疑雲

竹縣立委藍白合 綠營批利益分贓 徐欣瑩：不能只有顏色

蔡英文、賴清德VS柯文哲、黃國昌 2大陣營明晚竹北拚場

獨／柯文哲農地停車場違規 已2天不見開挖施工！原因曝光

相關新聞

竹市西大路地下道工程 遭疑棒球場案2.0

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，國民黨議員陳慶齡、民眾黨議員李國璋昨質疑該案...

才裝AI偵測 逮到濫倒廢棄物

苗栗縣偏遠地區常遭不肖業者違法傾倒廢棄物，追查不易，縣警局針對易遭傾倒地點去年6月規畫裝置AI自動偵測發報系統，日前剛完...

長勤工會爭議 基層盼桃市府撤免全體理監事辦理改選

長榮航勤10多名基層員工認為工會理監事長期被公司幹部掌控，不僅入會受阻，也無法有效替會員向公司爭取權益，今天到桃園市政府...

桃園有莫德納、Novavax、流感疫苗 尾牙春節前提高防疫

桃園市衛生局表示，農曆春節前後是呼吸道傳染病的流行期，最近國內外新冠疫情升溫，為提高民眾免疫力和打疫苗意願，衛生局除提供...

垃圾丟包「抓不勝抓」 頭份市今年起實施檢舉獎金機制

苗栗縣頭份市部分地點常發生民眾亂扔垃圾包的現象，讓稽查人員「抓不勝抓」，市公所決定今年起提供民眾檢舉獎勵金，可獲得實收罰...

棒球場案2.0？藍白議員揭竹市西大路地下道標案疑雲

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，國民黨籍議員陳慶齡、民眾黨籍議員李國璋今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。