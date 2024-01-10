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長勤工會爭議 基層盼桃市府撤免全體理監事辦理改選

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
長榮航勤工會基層今天赴桃園市政府拉布條陳情，希望市府撤免全體理監事，協助工會改選。記者陳俊智／攝影
長榮航勤工會基層今天赴桃園市政府拉布條陳情，希望市府撤免全體理監事，協助工會改選。記者陳俊智／攝影

長榮航勤10多名基層員工認為工會理監事長期被公司幹部掌控，不僅入會受阻，也無法有效替會員向公司爭取權益，今天到桃園市政府拉布條陳情，希望市府撤免全體理監事並協助辦理改選；對此，桃園市勞動局表示理監事選舉是工會內部會務運作事項，市府無權代為辦理。

長榮航勤基層員工非第一次赴市府陳情，去年9月就曾拉布條抗議工會由公司課長級以上幹部組成，理監事刁難基層入會，勞資會議代表選舉也有黑箱作業疑慮，經市府居中協調，上百名員工去年底才通過入會資格審定，而勞方也在去年底勞資會議代表選舉拿下9席中的5席，取得過半優勢並公司喊話「長榮航勤年終獎金和調薪應和長榮航空一致」。

長榮航勤基層雖在勞資會議取得過半優勢，但工會理監事任期尚未屆滿，目前仍由公司幹部擔任；基層認為目前的工會未能有效替基層爭取權益，希望桃園市政府依工會法撤免全體理監事，全面改選。長榮航空企業工會顧問周聖凱等人也到場聲援，訴求「把工會還給基層勞工」。

關於長勤工會爭議，桃園市勞動局表示已依法要求工會在員工申請入會前，停止召開會員大會及會員代表選舉，也有向法院聲請解散工會，但一審被駁，目前上訴二審。

勞動局重申支持員工有加入工會的權利，但理監事選舉是工會內部會務運作事項，公部門無權代為辦理，若後續有辦理選舉，會派員輔導選務工作，確保會員權利。

長榮航勤工會基層今天赴桃園市政府拉布條陳情，希望市府撤免全體理監事，協助工會改選。記者陳俊智／攝影
長榮航勤工會基層今天赴桃園市政府拉布條陳情，希望市府撤免全體理監事，協助工會改選。記者陳俊智／攝影
長榮航勤工會基層今天赴桃園市政府拉布條陳情，希望市府撤免全體理監事，協助工會改選。記者陳俊智／攝影
長榮航勤工會基層今天赴桃園市政府拉布條陳情，希望市府撤免全體理監事，協助工會改選。記者陳俊智／攝影

長榮航勤 桃園

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