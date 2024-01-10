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中壢體育園區施工中周邊道路不完善 民眾陳情盼闢建道路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢體育園區現正如火如荼開發中，不過周邊道路尚不完善，有民代接獲陳情希望將中壢龍興路至龍慈路間的雜草空地闢建道路。圖／中壢區公所提供
桃園中壢體育園區現正如火如荼開發中，不過周邊道路尚不完善，有民代接獲陳情希望將中壢龍興路至龍慈路間的雜草空地闢建道路。圖／中壢區公所提供

桃園中壢體育園區現正如火如荼開發中，不過周邊道路尚不完善，有民代接獲陳情希望將中壢龍興路至龍慈路間的雜草空地闢建道路，方便周邊居民通行。中壢區公所表示，該地事涉私人土地，目前正將瓶頸道路開闢資料交給市府審查，並協調地主取得土地中。

市議員徐景文表示，附近居民反映，中壢體育園區開發，部分道路陸續開闢，不過龍興路到龍慈路這塊龍興路512號地段卻仍雜草一片，且該地本身就是計畫道路，卻因事涉私人土地一直未妥善規畫，先前會勘就是希望能盡速闢建，不僅讓周邊居民無需繞路，更能方便其他用路人。

中壢公所工務課指出，該路段日前舉行過會勘統籌地方意見，不過該地號有4筆私人土地、4筆公有土地及2筆公私共有土地，需要先取得過半的私人土地同意書，現在公所也在擬定瓶頸道路的相關計畫交給市府。

工務課說，市府也將會評估闢建道路的公益性及必要性，預計會透過協議價購取得土地，目前規畫將開闢長200公尺、寬15公尺道路。

中壢體育園區區段徵收工程範圍主要涵蓋中壢後站，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，總面積約72公頃，預計於2025年上半年竣工，將提供市民多元的休閒運動場域。

桃園 區段徵收

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