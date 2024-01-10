司馬庫斯櫻花季又要來了 15日準時開放網路申請通行證

有上帝部落之稱的司馬庫斯，今年即將再度迎來櫻花季，為了避免人潮湧入讓部落交通陷入混亂，新竹縣府宣布2月10日到3月10日為期1個月的司馬庫斯櫻花季，將全面實施交通總量管制，所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落，15日上午9點將準時開放網路申請。

新竹縣府交旅處指出，2月10日至3月10日，所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落，若民眾想到司馬庫斯一日遊，必須在1月15日上午9點，透過司馬庫斯部落官網（https://www.smangus.org/ ）申請通行證，每天限定汽車50輛、機車100輛。

不過若搶不到網路通行證也沒關係，司馬庫斯部落也提供遊客住宿就提供通行證的選擇，只要提前訂房，就不用另外網路申請通行證，不過櫻花季期間每晚都會實施清場，非住宿旅客晚上8點後就無法滯留在部落，直到隔天早上6點才會再開放部落。

縣長楊文科表示，司馬庫斯是新竹縣熱門的賞櫻景點之一，每年櫻花季大量車潮湧入，常造成道路擁塞，考量道路安全、環境承載量並提供優質的的遊憩品質，特別制定相關管制措施，希望民眾配合。

交旅處說明，司馬庫斯櫻花季期間，住宿及露營客乘載量為每天500人，櫻花季管制路段則為司馬庫斯產業道路竹60線39.5K起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，一日遊及住宿、露營客都需在管制時間內憑通行證進出。

自小客車上山時段為中午12點40分以前或下午3點以後，下山時限則為下午2點以前或下午4點20分以後，非通行時段車輛不得任意駛入司馬庫斯產業道路。中型巴士開放上山時段為下午3點到3點20分，下山時段為下午1點40分到2點。