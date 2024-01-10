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一手掌握垃圾車資訊不怕錯過 新竹市清運網App升級啟用

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「新竹市清運網」垃圾車App優化升級。記者張裕珍／攝影
「新竹市清運網」垃圾車App優化升級。記者張裕珍／攝影

倒垃圾不用再怕錯過垃圾車了！新竹市政府過去推出的「新竹市清運網」App，但過去清運資訊不準確，常見民眾不是拎著垃圾久候就是趕不上清運車追著跑，App評價只有兩顆星。市長高虹安今天宣布清運車便民查詢網與清運網APP優化升級，不僅可一次查詢垃圾車與回收車即時資訊，也可設定到站提醒通知，倒垃圾更方便。

竹市府環保局今天在市府大廳舉辦記者會，公布最新優化內容。環保局長江盛任表示，此次清運車便民查詢網頁以響應式架構設計（Responsive Web Design ， RWD），可以適用各種瀏覽器，民眾在不同尺寸或解析度的電腦或手機等設備上也可以輕鬆查詢，並且依照使用者習慣設計功能操作介面。

此外清運網APP不僅定位功能優化、查詢更方便，同時提供創新清運資訊卡方式，讓民眾一目暸然垃圾車、回收車清運時刻、路線、清運點，以及車輛的車號、預估抵達時間，促進資訊橫向連結度。清運資訊卡也有歷史清運時刻即時查詢功能，以及到站提醒客製化功能，可依個人喜好設定前幾站、前幾分鐘的到站提醒，並依照不同鈴聲提示。

江盛任也說明，倒垃圾是民眾的日常，垃圾車可能因為交通塞車或是垃圾量變多等關係影響到站時間，透過優化App就能更準確掌握垃圾車到站時間，提醒功能也比以往更多，倒垃圾不會錯過，而且資源回收車也全面新裝車機，同樣可以掌握定位資訊。

市長高虹安表示，市府施政朝永續低碳城市目標邁進，其中智慧治理更是扮演關鍵角色，垃圾清運、回收與民眾每天生活息息相關，過去App介面設計許久未更新，到站也不準確常會接到民眾抱怨，民眾在家裡就可以掌握出門倒垃圾的資訊，避免錯過追垃圾車。

環保局指出，新版的「新竹市清運車便民查詢網」使用方式，民眾從瀏覽器進入首頁後，依照需求點擊右方功能區塊（清運動態、清運班表、我的最愛、其他服務）操作；並可依照手機作業系統版本下載 iOS 或 Android 更新新竹市清運網APP。

新竹市環保局今天開記者會宣布清運車便民查詢網與清運網APP優化升級，倒垃圾更方便。記者張裕珍／攝影
新竹市環保局今天開記者會宣布清運車便民查詢網與清運網APP優化升級，倒垃圾更方便。記者張裕珍／攝影
新竹市環保局今天開記者會宣布清運車便民查詢網與清運網APP優化升級，倒垃圾更方便。記者張裕珍／攝影
新竹市環保局今天開記者會宣布清運車便民查詢網與清運網APP優化升級，倒垃圾更方便。記者張裕珍／攝影
新竹市環保局今天開記者會宣布清運車便民查詢網與清運網APP優化升級，倒垃圾更方便。記者張裕珍／攝影
新竹市環保局今天開記者會宣布清運車便民查詢網與清運網APP優化升級，倒垃圾更方便。記者張裕珍／攝影

垃圾車 新竹 資源回收

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