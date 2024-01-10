搶救生命 苗栗縣消防局今年送訓10名高級救護技術員

傷病患到院前心肺功能停止（OHCA），苗栗縣政府消防局送醫2個小時內恢復心跳呼吸急救成功率，3年來提升9.4%，今年選訓10人受高級救護技術員（EMT-P），優先補充偏遠地區人力搶救生命。

救護技術員管理辦法依緊急醫療救護法訂定，只有EMT-P可以依預立醫療流程執行注射或給藥、施行氣管插管、電擊術，及使用體外心律器，苗栗縣政府今年將選訓10名中級救護技術員（EMT-2），升為EMT-P，第一時間給藥或注射，提升急救成功率。

消防局目前有32名EMT-P，447名EMT-2，6人初級救護技術員（EMT-1），縣長鍾東錦指示消防局每年持續擇優10人，接受EMT-P訓練，完訓後優先補充醫療人手短缺的偏遠地區。

消防局指出，EMT-P根據預立的醫囑，目前可以給OHCA，或蜂螫等過敏反應或過敏性休克。施打腎上腺素，疑似低血糖症候注射50%葡萄糖溶液，氣喘患者霧化型支氣管擴張劑，預定今年春節後將與醫療指導醫師研議，新增高山症候群給藥。

OHCA生命危在旦夕，消防局致力提升急救成功率，26輛救護車全部配置自動心肺復甦機，2020年OHCA474人，急救成功69人，比率14.6%，2021年提升至17.3%，2022年18.5%、去年24%。

消防局指出，除了選訓EMT-P，消防局也將購置骨針、電子式喉頭鏡、高階心臟電擊器等新式器材，計畫邀集醫療指導醫師、EMT-P，增訂骨針給藥、插管等流程，提升OHCA急救成功率。