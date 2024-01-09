邱鎮軍、曾玟學正面對決 打警察、廢死議題針鋒相對

苗栗立委第二選區2名候選人在選前第4天「正面對決」，無黨籍曾玟學上午由民進黨不分區立委候選人王義川陪同在苗栗市區以車隊掃街，並到阿帕契電子遊藝場前質疑國民黨對手邱鎮軍「打警察」、「遊藝場染毒」等攻擊話題；邱鎮軍上午開記者會坦承年輕服役憲兵時與穿便服的警察人員發生衝突，但事後和解，對手為選舉惡意連結無限上綱，此外邱也針對曾玟學支持「廢死」的立場提出批判。

曾玟學上午由王義川等人陪同在苗栗市區掃街衝刺，針對邱鎮軍上午開記者會質疑他支持廢死立場，曾玟學強調死刑存廢是民主國家 常遇到的問題，也是公共議題，但對手提供的影片卻「掐頭去尾」，如果邱鎮軍真的有興趣廢死議題，他歡迎對方在最後80多個小時內出來與他公開辯論，時間地點隨對方挑選。

曾玟學說，對方上午大動作，也是邱第一次親自面對媒體開記者會，先前他們質疑對方有關毒品、賭博、黑道、打警察等議題，但對方都不回應，今天證實對方涉及當年圍毆警察的事件，他要問邱是不是就是當年拿酒瓶敲警察的人？

曾玟學掃街後，車隊並到阿帕契遊藝場前停留喊話「小時打警察、長大開遊藝場、搞夜市，現在要當立委誰能接受？」。

邱鎮軍上午針對曾玟學的指控，強調選舉步步逼近，對手已毫無理智胡亂指控，當年衝突事件發生在30幾年前他當兵時，當天雙方都穿運動服，互不了解身分， 當時對方先挑釁，就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場。對手為選舉惡意連結無限上綱，並聞出要出黑函文宣，如真有此事將立即採取法律行動反制。