新竹縣關鍵時刻藍白合！民眾黨表態力挺國民黨徐欣瑩

選前倒數，民眾黨未在新竹縣推出立委候選人，繼民眾黨新竹黨部主委李國璋、副主委林碩彥力挺國民黨二選區候選人林思銘後，今天林碩彥和黨代表徐勝凌重磅宣布力挺國民黨一選區候選人徐欣瑩，並強調對其政見及理念有高度認同，選前關鍵時刻站出來推薦徐欣瑩，由於不少科技人是死忠柯粉，「藍白合」操作有望再集中年輕選票。

民進黨籍客家大老、新竹縣前縣長范振宗也多次公開力挺徐欣瑩，積極為徐欣瑩造勢站台、拉票，近日他也廣邀包括民眾黨在內的各黨派政界人士溝通和會面，期盼整合所有力量，凝聚地方共識，全力將徐欣瑩送進國會，也是促成民眾黨推薦徐欣瑩的重要推手。

徐欣瑩表示，從政以來，自己堅持不分黨派去為地方、為民眾爭取福利，永遠以民眾的福祉、地方的發展為第一考量。她感謝各界願意跨黨派支持、推薦，將會繼續努力，用最實際、具體的政見，來爭取認同。

徐勝凌表示，徐欣瑩承諾將會積極爭取森林公園、地區型醫院、特色公園，還有新設國民運動中心，期盼這些對新竹鄉親福祉有益的政見，未來能在徐欣瑩在國會的爭取下，順利推動。

徐勝凌說，看到徐欣瑩在這次競選當中，有許多民眾黨認同的政見，遂決定拜會。交換理念的過程中，確實有很多對地方建設的想法是一樣的，民眾黨認同且願意推薦。

徐勝凌舉例，湖口、新豐人口有14萬多人，迫切需要地區型醫院，這樣的需求，徐欣瑩也很清楚，當下就承諾，會盡力排除阻礙之處，全力協助爭取。徐勝凌認為，徐欣瑩會為了鄉親的最大利益著想的政治人物，是值得推薦的人。