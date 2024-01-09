新竹馬偕旁園道五地下停車場設246席 預計啟用時間曝光

新竹市政府2019年獲前瞻基礎建設核定2.87億元，2021年在馬偕醫院旁動工新建「園道五地下停車場」，原定去年底完工啟用，但直到目前仍在施工。市府交通處回應，停車場主結構已先在去年8月完工，目前正在進行上方景觀工程，經結構技師建議應減少覆土，避免影響結構安全，因此調整施工方法與工序等，預計4月底前完工啟用。

新竹市園道五地下停車場位於光復路與水源街口，一旁有新源市場、馬偕醫院、清華大學，上下班時間車流量大，加上就醫與採買人潮也不少，周邊路邊停車場早不敷使用。市府啟動新建地下停車場，也特地設置地下一樓連通道，可直通前往馬偕醫院。

不過，園道五地下停車場工程最早規畫2022年完工，工程面臨諸多事業單位管線障礙，必須逐一協調排除，加上地上景觀工程原本規畫做下沉式廣場，相對複雜，去年決定取消廣場設計，恢復原綠地使用，都影響整體進度，直到今年1月都還未完工。

交通處指出，馬偕地下停車場雖然外觀為無梁版，但其實際結構形式為「框架結構」，與無梁板結構不同。目前正進行上方人行道、水溝及景觀等工程，經結構技師建議景觀工程要減少覆土，並採小機具、分區、分段施工，避免載重集中而影響結構安全，市府據此調整施工方法及順序，致影響整體工程進度，目前進度約40％。

市議員張祖琰說，園道五地下停車場對當地交通相當重要，因為鄰近的赤土崎停車場差不多滿載，馬偕醫院地下停車場也不夠用，停車需求早已外溢；她認為園道五地下停車場工程進度稍有延遲，還可以接受，畢竟缺工嚴重，停車場能夠做好比較重要。