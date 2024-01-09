新冠疫苗新廠牌Novavax XBB今開打 竹縣加碼100元禮券

新冠肺炎疫情升溫，新竹縣首批Novavax XBB疫苗於今天開打，提供12歲以上的民眾多一種選擇。新竹縣長楊文科表示，為加強保護鄉親健康，新竹縣各衛生所加開夜間及假日場次，擴大鄉親接種服務，凡在13鄉鎮市衛生所接種者，將提供100元禮券及快篩試劑10劑，數量有限送完為止。

新竹縣衛生局指出，國內購得Novavax XBB、莫德納兩種廠牌新冠疫苗，民眾可選其中一種接種即可。65歲以上長者除了接種XBB疫苗外，也應儘快接種肺炎鏈球菌疫苗疫苗，以及早獲得保護力，2種疫苗可同時與流感疫苗一起接種，達三重保護力。

衛生局也提醒，適逢新年到來，民眾探親、聚會活動往來頻繁，各類呼吸道感染症將可能快速升溫，而接種疫苗後約需2周才會產生保護力，因此提醒民眾盡速接種，尤其65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，以降低感染新冠後發生重症和死亡風險。