桃園選戰關鍵藍綠白肉搏戰搶救出牌 前後市長輔選對決

選舉投票關鍵5天，桃園市藍綠白選戰肉搏戰，市長張善政擔任國民黨桃園侯康暨立委聯合競總主委輔選轟綠火力全開、爭取藍立委全壘打，行政院副院長鄭文燦更是把桃園勝負背在身上，幾乎每天輔選綠立委候選人求勝，民眾黨副總統吳欣盈全天至桃園車隊掃街，今天下午輔選黨籍立委候選人賴香伶體驗在地文化全力拉票，地方人士說，選戰最後關鍵，藍綠白看誰能把支持票催出來！

桃園藍綠白立委候選人最後一周大打拉票、催票文宣戰，紛紛祭出「搶救」牌，民進黨用電視廣告「搶救鄭運鵬、彭俊豪、劉仁照」，為鄭、彭、劉3選將搶救催票，鄭文燦展開桃園車隊、站街口、徒步掃街馬拉松式輔選6名黨籍立委候選人，鄭文燦說，感謝過去大家投給自己，讓桃園很大的轉變，他拜託桃園鄉親請拿出9年前相同行動力，用手中選票投給賴蕭、立委，讓台灣繼續走對的路。彭俊豪表示，賴蕭和鄭文燦重量級人士來輔選、推薦打氣，相當重視南桃園選情，為選情加分，他也取得多數選民共識，由他來翻轉中壢發聲，樂觀選舉大勢。

張善政則以國民黨侯康暨立委聯合競選總部主委身分，近日火力全開砲轟民進黨施政，全力輔選6名黨籍立委候選人，張善政批評，民進黨並不是把千瘡百孔的政績擦脂抹粉，就可以把一個醜八怪變成白雪公主，桃園民眾不會再被騙，國民黨桃園立委候選人都是一時之選、各自專長與特色，請鄉親把6人送進立法院全壘打。國民黨桃園市黨部主委黃敏恭指張善政下達全面動員令爭取立委全壘打，此外立委候選人魯明哲、呂玉玲面臨對手文宣、司法檢舉苦戰打出搶救，2陣營一再闢謠、批評選舉抹黑不實謠言奥步，呼籲選民不要被矇騙。