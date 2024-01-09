快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

遭控30年前當憲兵打警察 邱鎮軍：年輕人口角爭執和解收場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍今天簽署，支持「反廢死實現正義公約」。圖／邱鎮軍競選總部提供
國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍今天簽署，支持「反廢死實現正義公約」。圖／邱鎮軍競選總部提供

苗栗縣第二選區無黨籍立委候選人曾玟學引用政治評論員李正皓的臉書，質疑對手國民黨立委候選人邱鎮軍30年前服役當憲兵涉打警察，邱鎮軍競選總部今天回應「就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場」，若無限上綱出黑函，將立即採取行動。

邱鎮軍競選總部今天舉行記者會，說明邱鎮軍與警察衝突事件發生在30幾年前邱當兵時，當天雙方都穿運動服，互相並不了解對方身分，當時對方先行挑釁，就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場，如果對手為了選舉，惡意連結無限上綱出黑函文宣，若真有此事，將立即採取法律行動反制。

曾玟學先前則引用李正皓的臉書，指出1993年4月間憲兵司令部202指揮部有4名憲兵在小吃店，與鄰桌用餐的蘇姓員警衝突，蘇被打倒在地，根據當時新聞報導，案件中1名的憲兵名為「邱鎮軍」，他要問警察出身的國民黨總統侯友宜，能夠接受一個曾圍毆警員的候選人嗎？

邱鎮軍今天並簽署支持「反廢死實現正義公約」，指出近日台灣民眾對國中生割喉案，受害者家屬發出反廢死聲明，他明確表達支持家屬立場，認為亂世重典社會需要撥亂返正，呼籲鄉親用選票下架支持廢死的民進黨、曾玟學。

邱鎮軍 憲兵 曾玟學

延伸閱讀

邱鎮軍擔心這次選舉有人賄選、奧步 曾玟學：那一定不可能是我

選戰最後關頭 苗縣邱鎮軍競總喊防六大奧步

苗縣政見會邱鎮軍打預防針 曾玟學仍酸：你有沒有打警察？

超級星期天另類的選舉活動 邱鎮軍辦親子嘉年華熱棚

相關新聞

桃園捷運綠線北機廠工程進度超前 年底拚核心建築完工

桃園市長張善政今天上午前往捷運綠線在大園區的北機廠，踩泥地繞機廠一圈了解全部工程進度，同時感謝各城團隊維持超前的進度。張...

新冠疫苗新廠牌Novavax XBB今開打 竹縣加碼100元禮券

新冠肺炎疫情升溫，新竹縣首批Novavax XBB疫苗於今天開打，提供12歲以上的民眾多一種選擇。新竹縣長楊文科表示，為...

桃園選戰關鍵藍綠白肉搏戰搶救出牌 前後市長輔選對決

選舉投票關鍵5天，桃園市藍綠白選戰肉搏戰，市長張善政擔任國民黨桃園侯康暨立委聯合競總主委輔選轟綠火力全開、爭取藍立委全壘...

噴假牙爆紅候選人地檢署告網友 趁亂提成立性專區政見

選戰倒數，來自新竹縣尖石鄉的無黨籍山地原住民立委候選人林世偉，因在政見發表會上噴假牙、飆國罵一戰成名，影片也在各大社群竄...

寶山交流道聯絡道拓寬二期工程竣工 完善竹縣路網

為了暢通新竹縣寶山、北埔及峨眉來往科學園區的交通，完善山區外環道路網，新竹縣政府針對竹科寶山交流道聯絡道拓寬工程計畫，提...

苗栗5名國中生驚傳誤食油桐子 集體食物中毒送醫

每年桐花盛開已成國內知名的賞花活動，有四月雪、五月雪的美名，不料昨天下午驚傳泰安鄉有5名國中男生吳食具有毒性的油桐子，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。