遭控30年前當憲兵打警察 邱鎮軍：年輕人口角爭執和解收場

苗栗縣第二選區無黨籍立委候選人曾玟學引用政治評論員李正皓的臉書，質疑對手國民黨立委候選人邱鎮軍30年前服役當憲兵涉打警察，邱鎮軍競選總部今天回應「就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場」，若無限上綱出黑函，將立即採取行動。

邱鎮軍競選總部今天舉行記者會，說明邱鎮軍與警察衝突事件發生在30幾年前邱當兵時，當天雙方都穿運動服，互相並不了解對方身分，當時對方先行挑釁，就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場，如果對手為了選舉，惡意連結無限上綱出黑函文宣，若真有此事，將立即採取法律行動反制。

曾玟學先前則引用李正皓的臉書，指出1993年4月間憲兵司令部202指揮部有4名憲兵在小吃店，與鄰桌用餐的蘇姓員警衝突，蘇被打倒在地，根據當時新聞報導，案件中1名的憲兵名為「邱鎮軍」，他要問警察出身的國民黨總統侯友宜，能夠接受一個曾圍毆警員的候選人嗎？

邱鎮軍今天並簽署支持「反廢死實現正義公約」，指出近日台灣民眾對國中生割喉案，受害者家屬發出反廢死聲明，他明確表達支持家屬立場，認為亂世重典社會需要撥亂返正，呼籲鄉親用選票下架支持廢死的民進黨、曾玟學。