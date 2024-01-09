小森時光農場2人溺斃案後 鍾東錦：督促露營場投保納管

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場去年底發生父子溺斃釣魚池案，縣府盤點326家露營場，除28家位在環境敏感區難以合法化，縣長鍾東錦今天要求縣府文化觀光局督促業者投保公共意外責任險，並納入管理，否則發生類似事件難以處理。

一對父子到卓蘭鎮小森時光露營，去年12月31日溺斃在農場內釣魚池，今天縣府會議專案討論查處情形，文觀局長林彥甫表示，全縣營326家露營場，目前受理103件申請，結案11件，其中6件同意許可，4件 駁回，1件撤件，鄰近的新竹縣目前同意5件、南投縣3件、台中市3件。

林彥甫說，28場在環境敏感區難以合法化，以南庄鄉居多，縣府已發文要求停業，後續將聯合相關單位加強稽查，若違規情節重大，將請相關單位研議連續裁罰處分，嚇阻違規經營。

文觀局、農業處、地政處及水利處等相關單位日前到小森時光農場聯合稽查，查出農場山坡地保育區、農牧用地土地，違規使用露營場，未經許可違規施設水泥鋪面、建物、遊憩設施、平台、水池，違反農業發展條例、區域計畫法裁罰。

鍾東錦表示，處罰不是目的，第一要務希望業者都能投保公共意外險，且納入管理，如果颱風來襲，可以要求撤離客人暫停營業，否則發生類似小森時光農場憾事，業者又沒有投保，處理會很棘手，

文觀局指出，春節前會檢視業者投保情形，200多家尚未申請的露營場，如果沒有於今年6月30日緩衝期前遞件，將於假日不定期聯合稽查，並輔導業者成立縣級露營場協會，協助公部門訊息傳遞、蒐集民間實務建議，文觀局增加審查申請案人力，今年500萬元預算，成立諮詢及輔導團隊，更有效率輔導及稽查。