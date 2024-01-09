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小森時光農場2人溺斃案後 鍾東錦：督促露營場投保納管

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天要求縣府文化觀光局督促業者投保公共意外責任險，並納入管理。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天要求縣府文化觀光局督促業者投保公共意外責任險，並納入管理。記者范榮達／攝影

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場去年底發生父子溺斃釣魚池案，縣府盤點326家露營場，除28家位在環境敏感區難以合法化，縣長鍾東錦今天要求縣府文化觀光局督促業者投保公共意外責任險，並納入管理，否則發生類似事件難以處理。

一對父子到卓蘭鎮小森時光露營，去年12月31日溺斃在農場內釣魚池，今天縣府會議專案討論查處情形，文觀局長林彥甫表示，全縣營326家露營場，目前受理103件申請，結案11件，其中6件同意許可，4件 駁回，1件撤件，鄰近的新竹縣目前同意5件、南投縣3件、台中市3件。

林彥甫說，28場在環境敏感區難以合法化，以南庄鄉居多，縣府已發文要求停業，後續將聯合相關單位加強稽查，若違規情節重大，將請相關單位研議連續裁罰處分，嚇阻違規經營。

文觀局、農業處、地政處及水利處等相關單位日前到小森時光農場聯合稽查，查出農場山坡地保育區、農牧用地土地，違規使用露營場，未經許可違規施設水泥鋪面、建物、遊憩設施、平台、水池，違反農業發展條例、區域計畫法裁罰。

鍾東錦表示，處罰不是目的，第一要務希望業者都能投保公共意外險，且納入管理，如果颱風來襲，可以要求撤離客人暫停營業，否則發生類似小森時光農場憾事，業者又沒有投保，處理會很棘手，

文觀局指出，春節前會檢視業者投保情形，200多家尚未申請的露營場，如果沒有於今年6月30日緩衝期前遞件，將於假日不定期聯合稽查，並輔導業者成立縣級露營場協會，協助公部門訊息傳遞、蒐集民間實務建議，文觀局增加審查申請案人力，今年500萬元預算，成立諮詢及輔導團隊，更有效率輔導及稽查。

露營 鍾東錦

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