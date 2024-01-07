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竹縣踏查李棟山古道 緬懷泰雅抗日史

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
李棟山古堡門楣及兩側原有台灣總督題字銅製牌匾，卻在早年遭竊。記者巫鴻瑋／攝影
李棟山古堡門楣及兩側原有台灣總督題字銅製牌匾，卻在早年遭竊。記者巫鴻瑋／攝影

位於李棟山海拔1914公尺最高點的李棟山古堡，為1911年日軍在山頂構築的軍事要塞，被當地泰雅族原住民稱為「siro Tapung」，現為新竹縣縣定古蹟。縣長楊文科前天率縣府團隊主管踏查古道，並登頂李棟山古堡，縣府強調將配合中央相關調查維護計畫，讓更多人認識泰雅族抗日歷史。

新竹縣文化局指出，李棟山古堡由日軍以鋼筋混凝土建成，作為對抗泰雅族的討伐隊司令部，從1911年到1913年間爆發3次隘勇線推進戰役，最終日軍以強大火力迫使泰雅族繳械投降，2003年列為新竹縣定古蹟。

楊文科說，1911年到1913年的「Tapung事件（李棟山事件）」是新竹泰雅族人不能忘記的歷史；山路陡峭難行，攀登到山頂就累得氣喘吁吁，但當年泰雅族勇士不僅在山林間穿梭，登頂後與日軍戰爭，相當不容易。

縣府原民處長雲天寶說，自己家族就是出身李棟山，李棟山是泰雅族人的重要領域，古道更是連接部落與部落間的幹道，今年縣府將持續投入原住民族古道維護。

尖石及五峰鄉公所在去年原民會主辦「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」，納入李崠山、霞喀羅等多條古道調查維護，成效不錯。地方族人期盼早年遭竊、由台灣總督佐久間左馬太題字「慎守其一」的李棟山古堡銅製匾額，能早日重見天日。

泰雅族 新竹 日軍

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