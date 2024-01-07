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中壢再生水廠 打造工業小水庫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市政府推動中壢再生水廠希望明年完成都市計畫變更，圖為再生水廠附近的中壢水資源回收中心示意圖，該中心預計3月完工通水。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府推動中壢再生水廠希望明年完成都市計畫變更，圖為再生水廠附近的中壢水資源回收中心示意圖，該中心預計3月完工通水。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市推動興建中壢再生水廠，近期獲中央核定納入，不過用地仍須都市計畫變更，桃市府指出，若完成都計變更，將向內政部爭取68.9億元補助經費。中壢再生水廠第一期預計2029年起營運，日供2.2萬噸再生水，可望穩定供應中壢周邊工業用水，如同打造「都市小水庫」。

桃市府水務局指出，中壢再生水廠選址在青埔新街溪邊，鄰近中壢水資源回收中心，水資中心原訂去年底完工啟用，因疫情缺工將延至今年3月完工通水；未來中壢水資源回收中心處理過的水送入再生水廠，再處理後供應產業用水。

桃市府水務局也說明，中壢再生水廠用地面積須約3.19公頃，計畫將中壢汙水廠下方的農業用地透過都計個案變更、調整土地使用分區取得用地，希望今年通過市都委會審查，並送內政部都委會。

為使變更都市計畫過程資訊充分公開，市府水務局上月28日在中壢區公所召開公開展覽前座談會，民眾多認同若能改善環境有利地方發展會支持，也盼涉及權益的部分作業要透明並多溝通。

業者表示，興建桃園北區與中壢再生水廠是政府水資源重大政策之一，供水對象都是用水大戶，而且要付費，每度水近20元，目前只有北區再生水廠與中油、南亞、亞東石化觀音廠簽約，預估今年下半年可以先提供中油桃煉廠。

亞東石化說明，簽約時就有載明再生水的水質標準，如果明年能按期程開始供水，還會再檢測水質，做為進廠區後是否還需要再處理才能使用的依據。

水資源 都市計畫 水質

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