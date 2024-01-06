桃園梅花已開7成！周末能喝茶、DIY 花期預計至1月下旬

桃園復興角板山梅花祭今展開，迄今已邁入第9年，角板山行館園區2公頃共種植了296棵梅樹，目前花開7成，花期預計至1月下旬，梅花季除今日的梅下揮毫迎新春，明天及13、14日也推出詠梅畫梅趣、講茶好時光及浪漫音樂會3 種不同主題日活動，現場還設有品茗梅好、新春揮毫、梅好市集，及角板山集樟好禮等常駐活動。

角板山行館園區於1961年開始種植梅花，為北台灣最大梅園，園區種植296棵梅樹，經一波波寒流後梅樹已接力綻放，令人宛如漫步於雪白世界中，空氣中更瀰漫著清香花香。

桃園副市長蘇俊賓今出席說，每年梅花季期間皆能吸引近14萬人次的民眾共襄盛舉，梅花雖為國花，但在台灣卻鮮少有機會能夠欣賞到一整片盛開的梅花，今年角板山梅花季非常具有藝文味，今開幕首日更邀請千名民眾一起新春揮毫，一起寫下新年新希望。

桃園觀旅局長周柏吟表示，2024角板山梅花季，首日推出梅下揮毫迎新春千人揮毫的壯觀氣勢為活動揭開序幕，明天及下周末則推出3種不同主題日活動。現場還設有品茗梅好、新春揮毫、梅好市集及角板山集樟好禮等常駐活動，行館旁也規畫免費及自費手作DIY體驗、梅花樹旁也布置野餐區。

桃園風景管理處長廖育儀說，花季期間園區附近雖有復興區公所提供仁愛及上台地等收費公有停車場，但出遊人潮眾多，民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線至角板山行館，大溪區民眾可至大溪客運總站搭乘 5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094。活動期間周六、日開放介壽國民中學免費停車，建議賞花民眾多加利用以紓解驟增車流維持行車順暢。