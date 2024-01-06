李棟山古堡受竹縣府重視 地方盼列國定古蹟整修古道
位於海拔1914公尺高的李棟山古堡，為1911年日軍在山頂構築的軍事要塞，被當地泰雅族原住民稱為「siro Tapung」，現為新竹縣定古蹟，地方盼未來能進階為國定古蹟受更完整保護，同時整修古道，讓更多人民眾認識泰雅族抗日歷史。
新竹縣府原民處長雲天寶表示，新竹縣府相當重視李棟山古堡及古道的保護及整修，今年開始將展開維護計畫，配合中央推動的原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫，已將李棟山古道及周邊都納入調查、維護範圍。
李棟山古堡位於海拔1914公尺李棟山最高處，設有一等三角點，更立碑標示為頭前溪水源，新竹縣長楊文科相當重視李棟山古堡維護，5日更率新竹縣府團隊所有一級主管，花費一整天徒步登頂視察，並由在地原住民說明李棟山古道及古堡歷史及現況，成為新竹縣有史以來第一位登上李棟山的縣長。
雲天寶指出，自己的家族就是出身李棟山，李棟山是泰雅族人相當重要的領域，古道更是連接部落與部落間的幹道，日治時期日軍入山更將李棟山視為重要高地修築堡壘砲台，成為如今的李棟山古堡，戰後日本戰敗撤離後，泰雅族人也繼承此日本遺留下來的遺產。
楊文科說，1911年到1913年的「Tapung事件（李棟山事件）」是所有新竹泰雅族人不能忘記的歷史，他親自走過之後也感佩當年泰雅族勇士的英勇，雖然山路陡峭難行，光攀登到山頂就累得氣喘吁吁，但當年泰雅族勇士不僅要在山林間穿梭，登頂後卻仍有體力與日軍戰爭，相當不容易。
新竹縣文化局說明，李棟山古堡由日軍以鋼筋混凝土建成，作為對抗泰雅族的討伐隊司令部，從1911年到1913年間爆發3次隘勇線推進戰役，最終以日軍強大火力迫使泰雅族繳械投降，在2003年被列為新竹縣縣定古蹟。
尖石及五峰鄉公所在去年原民會主辦「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」中，因納入李崠山、霞喀羅等多條古道調查維護成效佳，分別獲得全國第2及佳等，新竹縣府原民處也獲特優績優單位，新竹縣府今年將持續投入原住民族古道維護。地方盼李棟山古堡及古道進一步獲中央重視，族人也喊話希望早年遭竊、由台灣總督佐久間左馬太所題字「慎守其一」的李棟山古堡銅製匾額能早日重見天日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言