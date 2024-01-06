李棟山古堡受竹縣府重視 地方盼列國定古蹟整修古道

位於海拔1914公尺高的李棟山古堡，為1911年日軍在山頂構築的軍事要塞，被當地泰雅族原住民稱為「siro Tapung」，現為新竹縣定古蹟，地方盼未來能進階為國定古蹟受更完整保護，同時整修古道，讓更多人民眾認識泰雅族抗日歷史。

新竹縣府原民處長雲天寶表示，新竹縣府相當重視李棟山古堡及古道的保護及整修，今年開始將展開維護計畫，配合中央推動的原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫，已將李棟山古道及周邊都納入調查、維護範圍。

李棟山古堡位於海拔1914公尺李棟山最高處，設有一等三角點，更立碑標示為頭前溪水源，新竹縣長楊文科相當重視李棟山古堡維護，5日更率新竹縣府團隊所有一級主管，花費一整天徒步登頂視察，並由在地原住民說明李棟山古道及古堡歷史及現況，成為新竹縣有史以來第一位登上李棟山的縣長。

雲天寶指出，自己的家族就是出身李棟山，李棟山是泰雅族人相當重要的領域，古道更是連接部落與部落間的幹道，日治時期日軍入山更將李棟山視為重要高地修築堡壘砲台，成為如今的李棟山古堡，戰後日本戰敗撤離後，泰雅族人也繼承此日本遺留下來的遺產。

楊文科說，1911年到1913年的「Tapung事件（李棟山事件）」是所有新竹泰雅族人不能忘記的歷史，他親自走過之後也感佩當年泰雅族勇士的英勇，雖然山路陡峭難行，光攀登到山頂就累得氣喘吁吁，但當年泰雅族勇士不僅要在山林間穿梭，登頂後卻仍有體力與日軍戰爭，相當不容易。

新竹縣文化局說明，李棟山古堡由日軍以鋼筋混凝土建成，作為對抗泰雅族的討伐隊司令部，從1911年到1913年間爆發3次隘勇線推進戰役，最終以日軍強大火力迫使泰雅族繳械投降，在2003年被列為新竹縣縣定古蹟。