桃園全國春聯書法賽逾250選手晉級決賽 總獎金53萬元

桃園市長張善政今天上午到桃園全國春聯書法比賽會場為選手加油，並表示今年比賽分9組超過850報名，有250多位選手晉級，每位選手都各有特色，看見大家揮毫無論大人小孩或國外來的朋友，書法功力都真的很好。書法是傳統文化，下個月就是春節，希望大家也能寫出美麗漂亮春聯，帶回家為家裡增添年節氣氛。

第18屆桃園全國書法聯賽在大園國際高中學進行決賽，全國各地書法好手們現場揮毫、筆墨競藝。張善政上午也和文化局長邱正生、評審委員等人上台揮毫為參賽者送上新春祝福，決賽下午4時公布成績和頒獎。

文化局表示，立美術館為推廣書法藝術、宏揚及傳承書法藝術文化，並迎接2024龍年新春，以「龍迎墨韻」為主題，舉辦第18屆桃園全國春聯書法比賽，比賽分初賽及決賽兩階段，9組包括國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及創意春聯組，鼓勵各年齡層民眾參與，展現書法實力及創意，今年總獎金提高至53萬元。

活動現場更設有書法藝術推廣攤位，還有名師揮毫贈字及紅包袋絹印活動，邀請民眾體驗具年節特色的書法傳統活動，增添更多年節趣味。