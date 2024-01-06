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桃市府推中壢再生水廠 盼明年都計變更爭取中央69億補助

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府推動中壢再生水廠希望明年完成都市計畫變更，圖為再生水廠附近的中壢水資源回收中心示意圖，該中心預計3月完工通水。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府推動中壢再生水廠希望明年完成都市計畫變更，圖為再生水廠附近的中壢水資源回收中心示意圖，該中心預計3月完工通水。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市政府水務局為讓水資源永續再利用，減少氣候變遷對水資源的影響，多元推廣放流水回收再利用，繼「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」及「文青水園再生水計畫」後，行政院最新核定「公共汙水處理廠再生水推動計畫（110至115年度）」版本，新增中壢再生水廠，供給工業區產業用水，緩解地區供應水源壓力，並提升抗旱能量，達到水資源循環利用。

水務局表示，去年開始辦理中壢再生水廠可行評估、先期規畫、都市計畫變更等前期作業，希望今年能通過是市都委會審查，接著送內政部都委會早日通過都計變更，預計向內政部國土管理署爭取補助經費68.9億元。中壢再生水廠啟用後，全期每日產水量可達8.8萬噸，分四期建設，其中第一期預計118年開始營運，每日產水量2.2萬噸，全年全期供水量約3212萬噸，相當省下1萬2848座奧運標準泳池水量，如同打造「都市小水庫」，穩定供應中壢、大園、楊梅、平鎮等工業區產業用水，提高工業區廠商進駐意願與誘因，帶動產業競爭力，經過說明後企業大多表達支持。

水務局表示，規畫中壢再生水廠用地約3.19公頃，市政府計畫把中壢污水廠下方的農業用地，透過都市計畫個案變更，調整土地使用分區，讓中壢再生水廠土地能合法使用。

為使變更都市計畫過程資訊充分公開，市府建立民眾參與機制，了解和尊重民意。水務局上個月28日在中壢區公所召開公開展覽前座談會，向民眾說明初步檢討變更事項，並傾聽地方民意讓草案更切合地方需求，以利中壢再生水廠建設推動順遂。座談會上民眾了解相關作業後表示只要能改善環境，有利地方發展會支持，希望涉及權益的部分，作業一定要透明和多溝通。

中壢再生水計畫用地取得前座談會於中壢區公所登場，由水務局主持，蒐集地方意見、與民溝通以完善規劃。

水務局表示，中壢再生水廠選址在青埔新街溪邊，鄰近中壢水資源回收中心，後者原訂去年底完工啟用，因為疫情缺工等因素延至今年3月完工通水，未來中壢水資源回收中心處理過的水送入再生水廠，再處理後供應產業用水，和北區水資源中心一樣，北區水資源中心預計今年6月可以給下游的再生水廠處理過的水，再處理後初期能提供1萬噸給中油桃練廠，明年目標是4萬噸再另外給南亞、亞東石化。

水資源 都市計畫 資源回收

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