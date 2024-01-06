簡直活在地獄 湖口抗議砂石場展延

新竹縣湖口鄉長威土資場長達20年的營業登記去年底屆滿，近日向縣府申請展延10年，引發附近居民不滿，認為砂石場噪音長期影響生活品質，砂石車違規行駛也威脅交通安全，「簡直是活在地獄！」居民昨組自救會拉布條抗議，要求縣府盡監督之責；記者昨天致電砂石場，但無人回應，縣府則表示展延還在審查階段，若噪音超標，有檢舉就會開罰。

自救會昨集結湖口鄉東興村50多位居民到土資場，拉起「抗議環境汙染、還我路權」布條，指2006年起，經常一早6時就被機器運作聲音吵醒，下班仍能聽到噪音，雖多次向環保局舉發，但不見改善。

自救會古姓代表說，除了噪音，周邊道路也常見砂石車恣意進出，造成交通危險與道路阻塞，大家都不敢讓長輩獨自走在路上或讓小孩騎腳踏車出門。自救會有7點訴求，希望禁止土資場早上7時之前營運，噪音管制分貝要更加嚴謹，嚴格管制砂石車行駛路段和時段，環保局也要確實監督及改善土資場粉塵汙染，以及禁止露天燃燒廢棄物、偷排廢水和改善東成街331巷圍籬與路面。

新竹縣議員羅美文、何智達昨天到場聲援，並與縣府相關局處會勘土資場周邊環境，要求縣府為民眾居住品質及安全把關。

縣府表示，長威土資場場範圍約1.03公頃，執照許可去年12月20日到期，會勘就是要了解土資場對周邊環境的影響，如接獲民眾檢舉噪音，確認超標就會開罰，去年12月就開出罰單；由於土資場橫跨到桃園楊梅區，楊梅警方表示，土資場旁的楊湖路796巷是砂石車禁行路段，去年共開罰72件違規，以沒有通行證的大車、聯結車居多，未來會繼續嚴格執法。