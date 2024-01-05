桶柑酸甜可口！西湖鄉慶祝農民節表揚大會 現場行銷在地農特產品

苗栗縣西湖鄉農會今天上午辦理「113年度西湖鄉各界慶祝農民節表揚大會暨桶柑、西湖米品嚐活動」，現場表揚傑出農友與績優人員，也行銷在地農特產品；應邀出席的副縣長鄧桂菊除向農民致意，感謝農民朋友的辛勞和耕耘，更強調縣府會持續努力推動西湖鄉的農業發展。

大會今天表揚人員包括協助農業推廣業務、會務業務、家政業務、供銷業務及信用業務等績優人員，共80人；現場也展示西湖鄉農特產品，包括桶柑、柚子、柚子洗碗精和洗衣精、蜂蜜、冰薯、西湖米等，與會人員也一起品嘗現正上市的桶柑，大讚飽滿多汁、酸甜可口，歡迎大家向農會採購。

鄧桂菊感謝農民朋友為農業的貢獻，西湖鄉農會也和縣府配合推行各項農業政策，恭喜獲獎的傑出農友與績優人員。她表示，西湖鄉是苗栗最大的文旦產區，品質優良，不輸麻豆文旦，農會每年都很用心推廣文旦，經營在地特色農產，公所每年3到4月舉辦柚花健行，結合風景和客家米食帶動人潮，9月辦理文旦果品的評鑑競賽，積極辦理文旦柚評鑑競賽和行銷宣傳活動。

鄧桂菊表示，去年9月縣長鍾東錦到中國大陸湖北省參訪，就極力希望打通文旦柚銷到大陸市場的管道，希望能協助農民銷售，最後她期望未來能有更多青年返鄉務農，新的一年能風調雨順，大家都能收穫滿滿。