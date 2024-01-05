快訊

影／一旁就是加油站...高雄道路工程挖破管線瓦斯味濃烈 封路搶修中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桶柑酸甜可口！西湖鄉慶祝農民節表揚大會 現場行銷在地農特產品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉農會今天辦理農民節表揚大會，現場並行銷在地農特產品，歡迎大家向農會採購。圖／苗栗縣政府提供
西湖鄉農會今天辦理農民節表揚大會，現場並行銷在地農特產品，歡迎大家向農會採購。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣西湖鄉農會今天上午辦理「113年度西湖鄉各界慶祝農民節表揚大會暨桶柑、西湖米品嚐活動」，現場表揚傑出農友與績優人員，也行銷在地農特產品；應邀出席的副縣長鄧桂菊除向農民致意，感謝農民朋友的辛勞和耕耘，更強調縣府會持續努力推動西湖鄉的農業發展。

大會今天表揚人員包括協助農業推廣業務、會務業務、家政業務、供銷業務及信用業務等績優人員，共80人；現場也展示西湖鄉農特產品，包括桶柑、柚子、柚子洗碗精和洗衣精、蜂蜜、冰薯、西湖米等，與會人員也一起品嘗現正上市的桶柑，大讚飽滿多汁、酸甜可口，歡迎大家向農會採購。

鄧桂菊感謝農民朋友為農業的貢獻，西湖鄉農會也和縣府配合推行各項農業政策，恭喜獲獎的傑出農友與績優人員。她表示，西湖鄉是苗栗最大的文旦產區，品質優良，不輸麻豆文旦，農會每年都很用心推廣文旦，經營在地特色農產，公所每年3到4月舉辦柚花健行，結合風景和客家米食帶動人潮，9月辦理文旦果品的評鑑競賽，積極辦理文旦柚評鑑競賽和行銷宣傳活動。

鄧桂菊表示，去年9月縣長鍾東錦到中國大陸湖北省參訪，就極力希望打通文旦柚銷到大陸市場的管道，希望能協助農民銷售，最後她期望未來能有更多青年返鄉務農，新的一年能風調雨順，大家都能收穫滿滿。

文旦 農民 農會 苗栗縣

延伸閱讀

南彰化少雨 意外促成向日葵黃金花海成花海專區主角

還我母語日！苗栗縣府率鄉鎮簽「一代人救轉客話」宣言

為提升車禍救護獲救率 苗栗縣消防局首辦車禍救援競賽

1995生命線微電影《曙光》苗栗首映 鼓勵民眾勇於求助

相關新聞

桃園假日疫苗接種站服務延長至月底 春節前2周打保護力足

桃園市衛生局表示，今年採購逾60萬劑公費流感疫苗，開打迄今已接種超過59萬劑。為讓民眾在農曆春節前獲足保護力，原先規畫於...

總經費1億2000萬 竹南鎮李科永紀念圖書館二館今動土

苗栗縣竹南鎮立圖書館-李科永紀念圖書館二館興建案，公所歷經3年多積極爭取，最終敲定總經費1億2000萬元，將座落大厝里活...

欣瀚科技捐竹市16校293件愛心T恤 高虹安、許修睿致謝

欣瀚國際科技公司董事長曾昭維及其關係企業「幾何學團體服」，透過新竹市議長許修睿媒合牽線，今天一口氣捐贈293件、市值約5...

桶柑酸甜可口！西湖鄉慶祝農民節表揚大會 現場行銷在地農特產品

苗栗縣西湖鄉農會今天上午辦理「113年度西湖鄉各界慶祝農民節表揚大會暨桶柑、西湖米品嚐活動」，現場表揚傑出農友與績優人員...

影／苗栗火車頭園區竣工6月營運 盼成苗栗觀光產業火車頭

斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁由客委會、交通部等部會首長及苗栗縣長鍾東錦陪同參加，強調這...

竹北市兒童遊戲場設施修繕 第一期13座公園整修完成

新竹縣竹北市公所進行公園兒童遊戲場設施修繕工程，透過局部修繕、敲除復原既有地坪等方式改善，第一期工程針對年限已久、零件老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。