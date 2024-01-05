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影／苗栗火車頭園區竣工6月營運 盼成苗栗觀光產業火車頭

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區內的瞭望塔成為苗栗火車站旁的新地標，並被稱為「情人塔」。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區內的瞭望塔成為苗栗火車站旁的新地標，並被稱為「情人塔」。記者胡蓬生／攝影

斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁由客委會、交通部等部會首長及苗栗縣長鍾東錦陪同參加，強調這是全台唯一結合客家文化鐵道文物的火車園區，將成為苗栗新的觀光魅力據點，園區將在6月全區開放營運，目標將發展成為區域的鐵道旅遊中心，串連各景點，讓苗栗車站成為美好旅遊的連結點。

台鐵公司指出，火車頭園區前身為苗栗鐵道文物展示館，行政院前院長蘇貞昌2019年訪視時，見館內展出多輛古老的火車機車頭，認為應以火車為主題，整合周邊景點，保存珍貴鐵道文物，帶動苗栗觀光發展，因此指示興辦火車頭園區。

園區占地5700多坪，分為2大部分，第一部分是結合鐵道文物展示、在地客家文化與互動裝置藝術的親民遊憩空間，包括願景館、文創小舖、微型聚落和火車頭主題餐廳，願景館設有鐵道人文歷史故事常設展，文創小舖規畫在地藝術家進駐提供手作體驗，徵型聚落及主題餐廳引進知名餐飲及藝文連鎖品牌並展售農特產，營造歡樂親子空間。

第二部分主展區包括轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場及文物故事館，轉車台及展示館將展出台灣鐵道發展歷史上10多輛具特殊紀念價值的珍貴火車，並融合科技與客家文化元素；此外遊客也可到投煤練習場與文物故事館，體驗並挑戰蒸汽火車的投煤技術、欣賞鐵道文物，感受鐵道文化魅力。

竣工典禮中，轉車台大廳陳列的CT152蒸汽老火車頭，並展示轉動方向功能，陳建仁也上車頭鳴笛，宣示苗栗火車頭園區竣工。

火車頭園區第二期工程目前仍有後續裝修待進行，已完成的瞭望塔從旋轉梯可登上頂部，成為苗栗火車站旁的新地標，遊客在高處可從相對方向觸碰接觸，還贏得「情人塔」之名。台鐵表示，全區預計6月營運，串連苗栗車站、功維敘隧道、舊山線鐵道自行車、台灣客家文化館、客家圓樓等景點，盼整合成旅遊廊帶，成為帶動苗栗觀光產業發展的火車頭。

苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁由客委會、交通部等部會首長及苗栗縣長鍾東錦陪同參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁由客委會、交通部等部會首長及苗栗縣長鍾東錦陪同參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區內的瞭望塔成為苗栗火車站旁的新地標，並被稱為「情人塔」。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區內的瞭望塔成為苗栗火車站旁的新地標，並被稱為「情人塔」。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區內的「轉車台大廳」。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區內的「轉車台大廳」。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁登上CT152老車頭鳴笛。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁登上CT152老車頭鳴笛。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁由客委會、交通部等部會首長及苗栗縣長鍾東錦陪同參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區上午辦竣工典禮，行政院長陳建仁由客委會、交通部等部會首長及苗栗縣長鍾東錦陪同參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區內的願景館、文創小舖等設施。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區內的願景館、文創小舖等設施。記者胡蓬生／攝影

火車站 鐵道 客家文化

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