竹北市兒童遊戲場設施修繕 第一期13座公園整修完成

新竹縣竹北市公所進行公園兒童遊戲場設施修繕工程，透過局部修繕、敲除復原既有地坪等方式改善，第一期工程針對年限已久、零件老舊，以及不符合現行規範的遊具進行汰舊更新，市公所投入近750萬經費，總計改善13座公園，近期已全數完工。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是親子族群多的城市，公園的使用率高，市公所對公園維護管理也特別重視，許多公園裡的遊具因老舊或不符合現行規範，市公所進行盤點整理後，自籌提撥經費進行溜滑梯、護欄、爬梯、以及相關構建更換，第一期修繕工程共改善13座公園，已完工並開放使用。

13座公園改善方式分為局部修繕及敲除復原既有地」，進行局部修繕的7座公園有：中興公園、兒25公園、公13高鐵公園、公兒23公園、新國公園、兒12體健公園及兒3新泰公園。敲除復原既有地坪的6座公園則是：數學公園、兒9光影公園、綠五植物公園、兒26公園、都計廣4廣場及福德公園。