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人口成長迅速上班塞爆 桃園八德新闢生活圈六號道路今動工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（左3）今天上午參加生活圈六號道路動工典禮，期待新的道路改善八德交通狀況。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左3）今天上午參加生活圈六號道路動工典禮，期待新的道路改善八德交通狀況。記者陳俊智／攝影

桃園近年外移人口眾多，八德區擴大重劃區人口成長更是迅速，但周邊聯外道路都只有雙線道，交通壅塞嚴重，興豐路往國道2號鶯歌交流道、建國路往桃園、中壢方向上班時間經常堵車超過半小時。桃園市政府利用捷運綠線高架下方空間規畫生活圈六號道路，預計年底建德路至建國路段通車，2027年銜接到介壽路，地方盼早日完工。

八德擴大重劃區近年人口成長迅速、社區大樓林立，前年九合一選舉後也從既有的福興、興仁2里再畫分出福德、福元及興中3里，但周邊聯外道路除了銜接介壽路的豐德路是6線道，建國、興豐等聯外道路都是2線道，通勤時間經常壅塞，數百公尺可能要半小時才走得完。

桃園市政府規劃生活圈六號道路，預計從八德區和強路延伸到平鎮區台66線橋下快速路，串聯捷運三鶯線延伸八德、捷運綠線和綠線延伸中壢路網。其中，八德區建德路到介壽路斥資6.19億元建設，今天動工，預計年底建德路至建國路段全面通車，建國路至介壽路段開放機車通行，待2027年捷運綠線地下工程告一段落開通至介壽路。

桃園市長張善政今天上午出席開工動土典禮表示，生活圈六號道路是八德通往大溪、中壢的重要路線，基本上是配合捷運沿線闢建，待建設完成，八德的交通會跟現在完全不一樣，非常期待六號道路陸續完工。

另外，捷運綠線高架段目前施工進度已達74%，G01站到G02站存在大幅度彎道，又緊鄰社區大樓不到100公尺，過彎時的振動與噪音恐影響居住品質。張善政今天也爬上高架路段視察施工情況，對於捷運局利用浮動道床減震與降噪表示肯定，「期待未來真的能發揮功效」。

桃園市議員楊朝偉表示，八德目前因為捷運綠線與下水道建設正遭遇交通黑暗期，雖然改善很多，但八擴周邊道路很塞，生活圈六號道路開通，可望將分流興豐路往桃園和建國路往中壢、大溪的車流，

桃園市八德擴大重劃區對外聯絡道路少又窄，市府規劃生活圈六號道路緩解壅塞，預計年底可從八德區建德路通道建國路，2027年銜接到介壽路。記者陳俊智／攝影
桃園市八德擴大重劃區對外聯絡道路少又窄，市府規劃生活圈六號道路緩解壅塞，預計年底可從八德區建德路通道建國路，2027年銜接到介壽路。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運綠線高架工程目前施工進度74%，部分路段高架結構已完成，剩下軌道及機電設備未進場。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運綠線高架工程目前施工進度74%，部分路段高架結構已完成，剩下軌道及機電設備未進場。記者陳俊智／攝影
桃園市八德擴大重劃區對外聯絡道路少又窄，市府規劃生活圈六號道路緩解壅塞，預計年底可從八德區建德路通道建國路，2027年銜接到介壽路。記者陳俊智／攝影
桃園市八德擴大重劃區對外聯絡道路少又窄，市府規劃生活圈六號道路緩解壅塞，預計年底可從八德區建德路通道建國路，2027年銜接到介壽路。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運綠線高架工程目前施工進度74%，部分路段高架結構已完成，剩下軌道及機電設備未進場。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運綠線高架工程目前施工進度74%，部分路段高架結構已完成，剩下軌道及機電設備未進場。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（前）今天上午參加生活圈六號道路動工典禮，期待新的道路改善八德交通狀況。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（前）今天上午參加生活圈六號道路動工典禮，期待新的道路改善八德交通狀況。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運綠線高架工程目前施工進度74%，部分路段高架結構已完成，剩下軌道及機電設備未進場。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運綠線高架工程目前施工進度74%，部分路段高架結構已完成，剩下軌道及機電設備未進場。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運綠線高架工程目前施工進度74%，部分路段高架結構已完成，剩下軌道及機電設備未進場。記者陳俊智／攝影
桃園市捷運綠線高架工程目前施工進度74%，部分路段高架結構已完成，剩下軌道及機電設備未進場。記者陳俊智／攝影

捷運 重劃區

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