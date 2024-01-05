人口直直落 南庄加碼催生 前3胎補助6-8萬

苗栗縣南庄鄉人口直直落，去年僅有32名新生兒，鄉公所鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」，昨天宣布今年婦女生育津貼補助大升級，從原來1萬元，調高到第1胎6萬元、第2胎7萬、第3胎8萬，金額全縣最高。

南庄鄉人口數持續減少，前年底9046人，去年底8843人；前年地方公職人員選舉，南庄鄉因人口數審定跌落1萬人門檻，鄉民代表席次從11席減為7席，鄉公所也從10個課室縮編為9個，公所昨公告修正自治條例，提高津貼增加生育誘因。

鄉長羅春蓮說，南庄人口同時面對高齡化和少子化問題，她1個月收到好幾張白帖，1年卻收不到幾張紅帖，全鄉去年去世182人，僅有32名新生兒，因此調高生育津貼。

苗栗縣議員蕭詠荁認為生育津貼加碼對想生的夫妻有助益，因為教養都需要錢，第1胎6萬不無小補，但對沒有意願生小孩的夫妻，作用可能不大。

苗栗縣政府今年生育津貼第1胎1萬元，第2胎以上2萬，多胞胎者每名新生兒補助2萬，鄉鎮市公所另有加碼，南庄鄉昨天宣布後，成為加碼最高的；另有頭份市第1胎2萬，第2胎3萬，第3胎以上5萬，造橋鄉第1胎1萬5000元，第2胎2萬，第3胎以後3萬，三灣鄉第1胎1萬，第2胎以上2萬，頭屋鄉1萬元。