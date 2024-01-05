聽新聞
test
0:00 / 0:00

人口直直落 南庄加碼催生 前3胎補助6-8萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣南庄鄉婦女生育津貼補助從原來1萬元躍升到第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎8萬元，鄉長羅春蓮希望鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」。圖／羅春蓮提供
苗栗縣南庄鄉婦女生育津貼補助從原來1萬元躍升到第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎8萬元，鄉長羅春蓮希望鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」。圖／羅春蓮提供

苗栗縣南庄鄉人口直直落，去年僅有32名新生兒，鄉公所鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」，昨天宣布今年婦女生育津貼補助大升級，從原來1萬元，調高到第1胎6萬元、第2胎7萬、第3胎8萬，金額全縣最高。

南庄鄉人口數持續減少，前年底9046人，去年底8843人；前年地方公職人員選舉，南庄鄉因人口數審定跌落1萬人門檻，鄉民代表席次從11席減為7席，鄉公所也從10個課室縮編為9個，公所昨公告修正自治條例，提高津貼增加生育誘因。

鄉長羅春蓮說，南庄人口同時面對高齡化和少子化問題，她1個月收到好幾張白帖，1年卻收不到幾張紅帖，全鄉去年去世182人，僅有32名新生兒，因此調高生育津貼。

苗栗縣議員蕭詠荁認為生育津貼加碼對想生的夫妻有助益，因為教養都需要錢，第1胎6萬不無小補，但對沒有意願生小孩的夫妻，作用可能不大。

苗栗縣政府今年生育津貼第1胎1萬元，第2胎以上2萬，多胞胎者每名新生兒補助2萬，鄉鎮市公所另有加碼，南庄鄉昨天宣布後，成為加碼最高的；另有頭份市第1胎2萬，第2胎3萬，第3胎以上5萬，造橋鄉第1胎1萬5000元，第2胎2萬，第3胎以後3萬，三灣鄉第1胎1萬，第2胎以上2萬，頭屋鄉1萬元。

南庄 生育 新生兒

延伸閱讀

「低出生率時代」早產兒激增 北醫附醫設2重症保溫箱

新生兒數直直落 苗栗縣南庄鄉加碼前三胎補助6-8萬元

催生不見效 中2023新生兒降至788萬成歷史新低

虎年寶寶1405人、兔年寶寶1468人 台東縣連2年新生兒正成長

相關新聞

人口直直落 南庄加碼催生 前3胎補助6-8萬

苗栗縣南庄鄉人口直直落，去年僅有32名新生兒，鄉公所鼓勵年輕人「願婚、敢生、樂養」，昨天宣布今年婦女生育津貼補助大升級，...

分擔家計棄學4年…他打工賺學費再次走入校園 吳慶堂夫婦贈獎金

再過1個月就是農曆春節，康寧大學、啟英及治平高中董事長夫婦吳慶堂及王美只，連續17年自掏腰包幫助全國低收入戶家庭學生，今...

桃園永安漁港周邊道路將變身 斥資3.4億改善年底完工

桃園新屋永安海螺文化體驗園區落成後，吸引許多遊客前往，為有效緩解周遭擁塞車流，市府進行道路改善工程計畫，今進行開工，改善...

爭取施作人行道惹議 桃園市議員黃瓊慧控診所醫師情勒

民進黨桃園市議員黃瓊慧爭取桃園區中埔六街部分路段畫設標線型人行道，日前到場了解畫設情況時遭沿途某診所醫師責備，指畫設人行...

頭份城市2.0願景規畫 邱鎮軍提苗北地區政見

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍今天提出苗北政見，他認為頭份市發展目前偏重國道1號交流道西邊，主張竹南科學園區及交通...

桃園6農會存款皆逾百億！兩區更達200多億 張善政大讚

桃園市長張善政上午參加大園區農民節慶祝大會，肯定農會在各方面的表現，尤其是存款近230億元，與盈餘超過1億7000萬元（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。