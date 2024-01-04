爭取施作人行道惹議 桃園市議員黃瓊慧控診所醫師情勒

民進黨桃園市議員黃瓊慧爭取桃園區中埔六街部分路段畫設標線型人行道，日前到場了解畫設情況時遭沿途某診所醫師責備，指畫設人行道讓她萌生退休念頭，退休前會讓病患知道是黃爭取人行道導致；黃瓊慧今在臉書PO文指該醫師是情緒勒索，診所方面回應醫師不在，無法替其表達意見。而負責畫設的桃園區公所表示人行道是考量多數人公共利益畫設。

據了解，此爭議事件所畫設的人行道約20、30公尺，人行道兩端銜接超市與社區大樓的退縮空間，在畫設之前，路段因無紅線停滿機車，民眾從超市走到社區大樓必須走到車道上或馬路對面的社區大樓騎樓，不僅不方便，也不安全，地方早有聲音希望增設人行道；不過，該診所有醫師認為人行道不利老弱族群在門口上下車，堅持反對。

黃瓊慧日前會勘人行道鋪設情況，遭該診所醫師責備，對方除了說要將此事告訴市長張善政，也會跟所有病人說「就是因為黃瓊慧主張這樣子畫，我準備退休了」；黃瓊慧認為自己遭醫師情緒勒索，診所方面則以醫師不在為由婉拒受訪，一般民眾則認為人行道對行人安全多了一分保障，也有人認為如果家人有迫切需求，「即使是人行道還是會停上去」。