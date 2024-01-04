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頭份城市2.0願景規畫 邱鎮軍提苗北地區政見
國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍今天提出苗北政見，他認為頭份市發展目前偏重國道1號交流道西邊，主張竹南科學園區及交通動線往東邊擴大或建設，透過中央與地方的連結，推動頭份城市2.0願景。
頭份市是苗栗縣人口最多的鄉鎮市，邱鎮軍表示，未來只會擴張成長，問題在於如何承載這個能量？目前頭份交流道以西的區域幾乎飽和，未來除了加速推動頭份第二交流道興建，打通興隆里與山下里的交通後，善用頭份交流道以東的區域。
他主張除了交流道，興隆里、上埔里、土牛里、興華里、上興里、下興里等區域，整體規畫交通動線，及竹南科擴大，納入鄉親盼的全民運動館、圖書館，甚至新的市政中心。此外，教育方面，頭份市面臨教室不足問題，推動文中二興建教室，擴大教室空間承載能量，都要加速推動。
苗北的三灣、南庄，邱鎮軍規畫在三灣圖書館、南庄國小等地，爭取數位學伴的資源，讓學生不因為沒有課後的輔導機會，輸在起跑點；南庄鄉山城花園已是品牌，未來將爭取更多觀光資源，打造南庄花卉博覽會。
邱鎮軍說，頭份市茶葉、柑桔，三灣鄉水梨、柑橘、水稻，南庄鄉甜柿、竹筍、芥菜、高冷蔬菜等農作，都面臨缺工問題，他會協調農業主管機關，有效爭取人力協助農業，同時高接梨穗進口面臨許多不穩定，未來將溝通相關單位協助農民梨穗穩定。
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