頭份城市2.0願景規畫 邱鎮軍提苗北地區政見

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍今天提出苗北政見，他認為頭份市發展目前偏重國道1號交流道西邊，主張竹南科學園區及交通動線往東邊擴大或建設，透過中央與地方的連結，推動頭份城市2.0願景。

頭份市是苗栗縣人口最多的鄉鎮市，邱鎮軍表示，未來只會擴張成長，問題在於如何承載這個能量？目前頭份交流道以西的區域幾乎飽和，未來除了加速推動頭份第二交流道興建，打通興隆里與山下里的交通後，善用頭份交流道以東的區域。

他主張除了交流道，興隆里、上埔里、土牛里、興華里、上興里、下興里等區域，整體規畫交通動線，及竹南科擴大，納入鄉親盼的全民運動館、圖書館，甚至新的市政中心。此外，教育方面，頭份市面臨教室不足問題，推動文中二興建教室，擴大教室空間承載能量，都要加速推動。

苗北的三灣、南庄，邱鎮軍規畫在三灣圖書館、南庄國小等地，爭取數位學伴的資源，讓學生不因為沒有課後的輔導機會，輸在起跑點；南庄鄉山城花園已是品牌，未來將爭取更多觀光資源，打造南庄花卉博覽會。