桃園YouBike2.0 預計月底普及全市417站

桃園市共享單車YouBike今年起逐步從1.0汰換成2.0系統，繼鄰近新北市林口、新莊的龜山區先行更換後，桃園、中壢等區也將跟進，預計5日將有281個場站可借還2.0系統車輛，目標1月底前普及到全市417個場站。

桃園市交通局指出，交通局自去年11月開始辦理微笑單車系統轉換作業，為降低民眾使用不便，作業採逐步轉換方式進行，各站點先將一半的1.0系統車柱更換成2.0系統車柱，待全市普及在更換剩下的另一半車柱。另外，由於新北微笑單車已是2.0系統，因此鄰近新北的行政區先行更換。

微笑單車公司繼去年12月底先行更換龜山31個場站車柱後，近日加派人力趕工，龜山鄰近桃園區的場站與桃園、中壢全區預計5日都能借到YouBike2.0，蘆竹、八德、平鎮和楊梅預計12日到位，其他行政區則安排在第4波名單，預計1月底前完成。

交通局提醒，使用共享單車時，請先下載「YouBike微笑單車2.0官方版」APP，查詢最新的場站位置與狀態，避免因系統不相容，面臨「無該系統車柱」可借還車輛。