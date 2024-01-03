提前2年完工！竹市慈濟關新路延伸段 預計春節前通車

新竹市關埔地區及竹科園區周邊長期塞車，新竹市政府今年積極協調光埔二期自辦市地重劃區工程進度，優先開通慈濟路及關新路延伸段，經調整工序將提前2年完工，已經辦理通車前履勘，目前正在加緊最後通車作業，預計今年農曆春節前開放通車。

市長高虹安說，她上任後推動「交通暢行」施政策略，前年12月成立交通改善小組擔任召集人，定期檢討竹市各交通瓶頸路段與改善策略，至今已召開9次會議並推動多項交通建設計畫，其中優先開通光埔二期自辦市地重劃區內慈濟路延伸段至公道五路、關新路延伸段至柯子湖溪左岸防汛道路，即為改善關埔地區交通建設的第一步。

其中，光埔二期自辦市地重劃區重劃工程原本預計2025年底完工並驗收完成後才能開放使用，但為及早紓解關埔地區交通困境，高虹安去年初即責成地政處、交通處、工務處與重劃會協商，優先開通慈濟路及關新路延伸段，讓民眾可提前使用交通建設。

地政處指出，去年以來，市府除了商請重劃會及施工單位加強調派施工人員、器械進場外，也多次積極聯繫電力、自來水、中油天然氣等管線單位優先發包進場施作。

慈濟路及關新路延伸段原與重劃會協調去年12月底開放，但因營造業目前面臨缺工、缺料、發包困難等施工困境，更有科技業擴廠、桃園航空城區段徵收及周邊縣市房地產蓬勃發展夾擊，營建人力、物力嚴重欠缺。面對重重難關，工程即將通車，去年12月29日如期辦理首次通車勘驗，正在修改缺失，預計農曆春節前開放通車。