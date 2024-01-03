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提前2年完工！竹市慈濟關新路延伸段 預計春節前通車
新竹市關埔地區及竹科園區周邊長期塞車，新竹市政府今年積極協調光埔二期自辦市地重劃區工程進度，優先開通慈濟路及關新路延伸段，經調整工序將提前2年完工，已經辦理通車前履勘，目前正在加緊最後通車作業，預計今年農曆春節前開放通車。
市長高虹安說，她上任後推動「交通暢行」施政策略，前年12月成立交通改善小組擔任召集人，定期檢討竹市各交通瓶頸路段與改善策略，至今已召開9次會議並推動多項交通建設計畫，其中優先開通光埔二期自辦市地重劃區內慈濟路延伸段至公道五路、關新路延伸段至柯子湖溪左岸防汛道路，即為改善關埔地區交通建設的第一步。
其中，光埔二期自辦市地重劃區重劃工程原本預計2025年底完工並驗收完成後才能開放使用，但為及早紓解關埔地區交通困境，高虹安去年初即責成地政處、交通處、工務處與重劃會協商，優先開通慈濟路及關新路延伸段，讓民眾可提前使用交通建設。
地政處指出，去年以來，市府除了商請重劃會及施工單位加強調派施工人員、器械進場外，也多次積極聯繫電力、自來水、中油天然氣等管線單位優先發包進場施作。
慈濟路及關新路延伸段原與重劃會協調去年12月底開放，但因營造業目前面臨缺工、缺料、發包困難等施工困境，更有科技業擴廠、桃園航空城區段徵收及周邊縣市房地產蓬勃發展夾擊，營建人力、物力嚴重欠缺。面對重重難關，工程即將通車，去年12月29日如期辦理首次通車勘驗，正在修改缺失，預計農曆春節前開放通車。
此外，市府也說明，關新路穿越台鐵新莊車站高架橋下路段，經多次協商，終獲台灣鐵路管理局同意無償提供作道路使用，同時也已透過新竹縣市溝通整合平台與竹縣府協調，並向內政部國土管理署建議，將柯子湖溪以東新竹縣轄區內部分農業區透過都市計畫變更為道路用地，以利接續向東開闢關新路延伸段至公道五路，舒緩車流。
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