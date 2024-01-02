防苗栗露營場溺斃重演 竹縣府辦座談會輔導業者合法化
苗栗縣日前發生遊客父子溺斃露營場釣魚池，新竹縣府也啟動通知防範，提醒新竹縣內露營業者注意遊客安全，並強調水池不在可申請範圍之內的露營設施，呼籲業者不要設置，也呼籲尚未申請合法化的業者應盡快接受輔導送件。
新竹縣府交旅處表示，水池原就不屬於可申請的露營設施，於審查計畫或工作坊時都會提醒業者禁止設置，不過因仍有業者私設並違法經營中，為了避免苗栗露營場溺斃悲劇上演，已透過露營協會提醒業者，應加強注意遊客使用安全。
交旅處統計，新竹縣已有露營場343家，其中營業中的家數為276家，但除了已通過合法的12家外，其餘都尚未通過合法化，主要集中尖石、五峰等地，縣府持續針對尚未合法業者，以工作坊方式1對1協助遞件申請合法化，目前已有160家業者送件。
交旅處指出，雖然業者仍會反映申請程序複雜、難以完全符合規定，但新竹縣去年就已成立Line諮詢、電話專線、官方網站專區等服務，輔導業者依規邁向合法化，同時接連辦理多場座談會，讓業者了解合法化程序，期盼藉由監督讓遊客玩得更安心。
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