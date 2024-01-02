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新竹縣田屋北管八音團 獲最高客家榮譽「客家貢獻獎」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「田屋北管八音團」榮獲客委會頒發全球客家最高榮譽獎項—2023藝術文化類客家貢獻獎，新竹縣長楊文科今天在縣府主管會報中也特別頒發表揚狀。記者黃羿馨／攝影
「田屋北管八音團」榮獲客委會頒發全球客家最高榮譽獎項—2023藝術文化類客家貢獻獎，新竹縣長楊文科今天在縣府主管會報中也特別頒發表揚狀。記者黃羿馨／攝影

新竹縣無形文化資產客家八音保存團體「田屋北管八音團」，榮獲客委會頒發全球客家最高榮譽獎項—2023藝術文化類客家貢獻獎。新竹縣長楊文科今天在縣府主管會報中也特別頒發表揚狀，肯定其對客家八音的發展、推廣及傳承貢獻卓越。

新竹縣文化局指出，「田屋北管八音團」是新竹地區老字號之客家八音團，成立於1921年，曾連續13年獲選為新竹縣傑出演藝團體，長期參加廟會、慶典、民俗等活動，並配合新竹縣內各類型藝文活動展演，同時積極推廣課程，培育青年學習傳統音樂藝術文化。

該團長田文光表示，非常高興獲得此殊榮，感謝客委會、文化局及楊文科縣長的大力支持及推廣，除了在台北藝術大學、高中、國中、國小教授北管、八音、鑼鼓、戲曲，2011年起也在新竹縣定古蹟「問禮堂」辦理免費客家八音傳習課程，目前在桃、竹、苗地區的學生已有2、3百人，種下傳統客家文化的種籽，期許有客家人的地方就有客家八音。

田屋北管八音團執行長田文龍指出，年輕學員上了課後，留在八音團的意願提高，老、中、青各世代有很好的銜接。另外，去年八音團也到日本訪問交流演出，讓客家文化在國際發揚光大。

新竹縣無形文化資產客家八音保存團體「田屋北管八音團」，榮獲客委會頒發全球客家最高榮譽獎項—2023藝術文化類客家貢獻獎。記者黃羿馨／攝影
新竹縣無形文化資產客家八音保存團體「田屋北管八音團」，榮獲客委會頒發全球客家最高榮譽獎項—2023藝術文化類客家貢獻獎。記者黃羿馨／攝影

客家文化 新竹 客委會 文化資產

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