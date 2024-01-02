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認養犬貓福利再加碼 苗栗縣推廣機關或學校專案補助

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府今年再加碼推廣機關或學校認養犬貓專案補助，盼能提升縣內動物保護教育園區犬貓的領養率。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府今年再加碼推廣機關或學校認養犬貓專案補助，盼能提升縣內動物保護教育園區犬貓的領養率。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府為落實友善城市，去年首推認養犬貓送動物健檢及保險福利專案，今年再加碼「 機關或學校認養犬貓專案補助計畫」，盼能提升縣內動物保護教育園區（收容所）犬貓領養率，更讓毛孩們都可以找到屬於牠的家。

縣府表示，為扎根愛護動物觀念，推動關懷動物生命教育，繼去年推廣認養犬貓送動物健檢及保險福利專案後，今年再辦理「推廣機關或學校認養犬貓專案補助計畫」，鼓勵認養縣內動物保護教育園區（收容所）犬貓，並登記在機關或學校名下。

第一類：機關或學校認養苗收犬貓，每隻最高補助經費2萬元整；第二類：學校新成立動物保護相關社圈，當年度最高補助經費2萬元整。每年度總額以2隻犬貓為上限，補助經費僅用於認養犬貓醫療、飼料、生活用品及雜支與動物保護社團行政雜支等費用，歡迎各單位學校向縣府動物保護防疫所申請。

由於有愈來愈多縣內機關或學校，透過「校狗、校貓」推動關懷動物生命教育，讓原本的流浪動物獲得愛心照顧，並納入生命教育相關課程、社團或競賽活動中，讓學習與現實生活更加結合，並可提升收容所犬貓認養率。

目前縣內飼養校園犬貓共有8校，9隻犬及1隻貓，未來將持續鼓勵更多機關及學校加入關懷動物生命教育的行列，希望藉由公部門共同合作，朝友善飼主與寵物公共生活空間。

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