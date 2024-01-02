桃捷綠線延伸中壢獲行政院核定 拚年底動工、2031年通車

桃園捷運綠線延伸中壢段工程綜合規畫報告，去年底獲行政院核定，桃園市政府今獲通知，並同步啟動專案管理招標作業，力拚今年底前動工、2031年通車。

綠線延伸中壢段路線起於八德區捷運綠線G01站，沿建德路至崁頂路新闢道路、中山東路、環中東路、龍岡路、健行路至中壢火車站與捷運機場線A23站銜接，全長約7.2公里，共設置5座車站，計畫總經費約361.59億元，中央負擔209.46億元，市府負擔152.13億元，其中59.61億元透過預算編列，其餘92.52億元由土地開發等自償性經費支應。

捷工局長劉慶豐表示，綠線延伸中壢計畫是成就桃園捷運路網成環的最後一步，也是實現桃園三心六線的關鍵路線；該計畫現階段先連結機場捷運及桃園捷運綠線，完成環狀捷運路網的階段性任務，後續長期目標將配合機場捷運系統重置，逐步落實將機場捷運與捷運綠線整合，達成「一車到底環狀營運」的願景。

劉慶豐表示，為爭取早日動工，綜合規畫階段已同步進行基本設計，PCM（專案管理）的招標作業也同步於今日公告上網招標，將於今年2月6日等標截止後開標，決標後即可委請PCM展開基本設計的檢討修正，盡早送工程會審議核定並辦理統包工程的發包，努力朝今年底前動工目標邁進。

至於施工中的捷運綠線，GC03標潛盾地下工程，潛盾機已從蘆竹貫通到桃園，持續往G11站發進，力拚2026年綠捷第一階段通車到G11站藝文特區，2028年通車到G08桃園區中正路永和市場前。