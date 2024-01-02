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傳統市場新生命力 竹北市場60攤位招牌改頭換面

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方表示，迎接2024新年到，竹北傳統市場也穿新衣、改頭換面，這次美化工程導入城市美學、色調管理概念，將60面攤位招牌全數更新。圖／市公所提供
竹北市長鄭朝方表示，迎接2024新年到，竹北傳統市場也穿新衣、改頭換面，這次美化工程導入城市美學、色調管理概念，將60面攤位招牌全數更新。圖／市公所提供

新竹縣竹北市改頭換面，這次改造60面攤位招牌，還有5攤位改造為示範攤位區，改造範圍自市場入口仁愛街、竹仁街入口招牌意象著手，同步更新攤位招牌、指示牌及公秤區等，竹北市長鄭朝方表示，迎接2024新年到，竹北傳統市場也穿新衣、改頭換面，這次美化工程導入城市美學、色調管理概念，將60面攤位招牌全數更新。

「竹北市場攤集區入口意象及攤位招牌美化工程」完工亮相，總工程經費250萬，由經濟部輔導，竹北市公所輔助攤集區，鄭朝方表示，過去僅有簡易攤架，招牌樣式則是以傳統黃底紅字呈現，由於年代久遠，許多招牌已斑駁老舊，藉由這次美化工程進行攤集區整體招牌規畫，導入城市美學、色調管理概念，將60面攤位招牌全數更新。

鄭朝方說明，上述美化工程中，特別將5個攤位進行全面改造，做為示範攤位區，例如將蔬菜攤位以翠綠色系作為主視覺、新鮮肉品攤位則以紅色系為主，而客家美食攤則取自客家藍衫、客家花布上的丈青色元素為主色調…等，招牌文字也以中、英文2種語言呈現。他也特別說明，在竹北市場攤集區理事長陳慧心及全體攤商共同努力下，榮獲112年度市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫，並共同參與規畫執行，而此項參與式公共工程，亦以使用者導向設計的案例。

竹北市公所除了舉辦各式促銷活動，輔導市場提升行銷及管理能力，也透過逐步更新、改善市場硬體設施，以提升整體服務品質。竹北市場攤集區美化工程完工，以「整齊、清潔、明亮」重新賦予傳統市場新生命力，更提升市場攤商自主管理精神，如公共通道管理及商品陳列等，期望發揮觀光及經濟效益，提高民眾前往消費的意願。

竹北市公所除了舉辦各式促銷活動，輔導市場提升行銷及管理能力，也透過逐步更新、改善市場硬體設施，以提升整體服務品質。圖／市公所提供
竹北市公所除了舉辦各式促銷活動，輔導市場提升行銷及管理能力，也透過逐步更新、改善市場硬體設施，以提升整體服務品質。圖／市公所提供
將蔬菜攤位以翠綠色系作為主視覺、新鮮肉品攤位則以紅色系為主。圖／市公所提供
將蔬菜攤位以翠綠色系作為主視覺、新鮮肉品攤位則以紅色系為主。圖／市公所提供

客家花布 鄭朝方 客家美食 傳統市場 新竹

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