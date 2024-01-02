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父子溺斃違法露營場...苗栗還有200家沒有申請 鍾東錦下通牒

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，日前發生父子遊客在釣魚池溺水死亡案，縣長鍾東錦要求引以為鑑，研擬限期露營場申請登記，否則加強稽查。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，日前發生父子遊客在釣魚池溺水死亡案，縣長鍾東錦要求引以為鑑，研擬限期露營場申請登記，否則加強稽查。記者范榮達／攝影

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，日前發生父子遊客溺斃農場內釣魚池，縣長鍾東錦今天下達通牒，要求縣府文化觀光局等相關單位研擬3個月或半年，寬限露營場申請登記，否則加強稽查，一有發現營業就開罰。

小森時光農場去年12月31日發生30歲謝姓男子與2歲兒子溺斃釣魚池案，苗栗地檢署偵辦業者是否涉及過失致死罪嫌，業者自行宣布無限期停業，並宣稱父子是於釣魚池非開放時間發生意外，這起不幸憾事，今天縣務會議成為焦點，鍾東錦也重視，限期督促露營場申請登記，文觀局並於1月9日提具專案報告。

鍾東錦表示，小森時光農場公共意外保險過期，處理父子溺斃事件不太容易，也會影響其他業者生意，打擊苗栗觀光，「我覺得這樣是不好的！」請文觀局、行政處等相關單位研擬相關法規，限期3個月或半年，要求露營場申請登記納入管理。

他表示，露營場的垃圾怎麼丟？廢水怎麼排放？還有農地非農用、水土保持等問題，如果期限還不申請登記，文觀局會同農業處、水利處、工商發展處、消防局及環保局等相關單位，排序加強稽查，尤其是假日，如果發現有客人就開罰。

文觀局指出，全縣約有300家露營場，目前休閒業場內有14家合法，另有5家文觀局已經申請土地容許使用許可，進一步露營場規畫中，另有近百家排審，投保公共意外險是合法登記的必要條件之一，目前還有約200家尚未申請。

露營 鍾東錦 苗栗縣 保險 觀光局

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