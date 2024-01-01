大千醫院元旦一早喜迎3位「小龍女」 盼龍年增加生育率

迎接2024龍年的第一天，苗栗縣大千綜合醫院從凌晨到上午10點已接生3位元旦寶寶，都是女寶寶，目前還有一位準產婦待產中，預計下午還有一位剖腹產小龍女誕生；院方表示，從今年一月一日起，政府推出各項生育補助，搭配龍年的到來，希望對新生兒的誕生有更多的幫助。

大千副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，今天生產的媽媽們大多是生第三胎，一位是生第二胎，在目前少子化的情況下，還願意生第三胎的媽媽真的值得鼓勵，也期望在各項政府補助下，可以讓出生人口數持續增加。

林敬旺說，早上接生的3位元旦寶寶，2位是自然產、1位是剖腹產，預產期都在這段時間，沒想到剛好都在元旦順利生產，不僅將來孩子的生日好記，也象徵新的一年、新的開始。有趣的是，今年元旦寶寶都是「小龍女」，且在目前面臨少子化、人口老化的趨勢下，今天接生的產婦卻都是多胎媽媽，願意再生第二、三胎，實在令人感到欣慰。