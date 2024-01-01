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六福村百人猛獸路跑迎新年 獅虎同行超刺激

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」。圖／六福村提供
六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」。圖／六福村提供

六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」，吸引百名跑者與猛獸同行，跑者最先進入可愛猴園區，接著穿越非洲水牛與駿馬群，最後來到壓軸猛獸區，近距離感受被老虎、獅子包圍的震撼，仿佛置身於野生的草原。

六福村指出，這次活動除了享受跑步樂趣，也近距離觀察動物、一飽眼福。關西六福莊更推出「日出動物園」3天2夜雙人跨年住房方案，除了美食饗宴和暢遊六福村外，還可搭乘元旦首發獨家限定蘇丹犀望巴士，聆聽獅虎們一早向民眾打招呼的「獅吼功」，讓大家穢氣消散，喜迎2024未來的每一天。

從台北來參加活動的黃先生表示，小朋友們非常興奮，尤其是在猛獸區，他們感受到了真實的刺激和冒險；與男友來參加路跑的陳小姐則說，這真的是獨特的體驗，能夠在動物的家園中奔跑，感受到與自然的連結，非常特別。

六福村表示，希望藉由動物與路跑的結合，讓遊客們對動物有進一步的了解，更在歡笑聲中創造了難忘的元旦回憶，期許2024未來的每一天都充滿多驚喜和歡樂。

六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」，不少親子都來參加。圖／六福村提供
六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」，不少親子都來參加。圖／六福村提供
元旦首發獨家限定蘇丹犀望巴士，駛進犀牛家園。圖／六福村提供
元旦首發獨家限定蘇丹犀望巴士，駛進犀牛家園。圖／六福村提供
六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」，吸引百名跑者跑進猛獸的家。圖／六福村提供
六福村主題遊樂園今天舉辦「元旦猛獸趣味路跑」，吸引百名跑者跑進猛獸的家。圖／六福村提供

六福村 元旦 路跑

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